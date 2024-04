Test MotoGP, Yamaha: Quartararo a Le Mans con un nuovo telaio

Yamaha ha sicuramente compiuto un passo in avanti dopo il test MotoGP di Jerez de la Frontera. La Casa di Iwata ha mostrato un grande sforzo tecnico portando in pista molte novità: telaio, forcellone, elettronica e un aggiornamento di carena, con un triplano sul cupolino. Fabio Quartararo risulta solo 18° al termine del lunedì andaluso, ma già dal prossimo round a Le Mans potrebbe montare un nuovo telaio sulla sua YZR-M1.

Lunedì positivo per la Yamaha

Fabio Quartararo ha avuto poco tempo per riprendere fiato dopo la gara, pienamente impegnato nel programma di test con la Yamaha M1. Il 25enne francese, alla fine della giornata, era a più di un secondo dal comando, mentre il compagno di squadra Alex Rins ha perso solo 0,6 secondi rispetto al miglior crono di Fabio Di Giannantonio. “Abbiamo provato e testato molte cose”, ha detto ‘El Diablo’. “Avevamo un nuovo forcellone, un nuovo telaio, una nuova elettronica e un nuovo pacchetto aerodinamico. Difficile trarre conclusioni in questo momento. Ci sono state alcune cose positive, ma purtroppo alcune cose non funzionano. Faremo un altro test al Mugello“.

Problemi all’anteriore della M1

In questi giorni gli ingegneri della Yamaha dovranno mettere insieme tutti i dati raccolti nel test MotoGP in terra andalusa e provare a compiere un altro step. Quartararo prova ad entrare più nel dettaglio: “Il motore era un motore di prova, è uguale a quello da corsa, ma lo usiamo solo nei test… Stiamo cercando di migliorare il comportamento dello sterzo. Ho sentito un piccolo miglioramento in entrata di curva, ma non all’apice. Ho avuto un po’ più di feedback dalla gomma anteriore, che è quello che cercavo. Ma non è stato enorme, ci manca ancora molto. Devo usare molto la forza. In passato eravamo molto veloci alla curva 4… Stiamo analizzando tutto adesso e spero che potremo ritrovare il feeling del 2022”.

Nuovo telaio a Le Mans

Buone sensazioni derivano dal nuovo telaio che probabilmente verrà impiegato già dal prossimo GP di Francia, appuntamento casalingo per il campione MotoGP 2021. “Il nuovo telaio è completamente diverso, è un passo avanti enorme. In passato si trattava sempre di piccoli passi. Questo è stato il primo passo per vedere se era la strada giusta. Abbiamo bisogno di un altro test per sapere dove stiamo davvero andando. Penso che a Le Mans utilizzeremo alcune cose che abbiamo testato. È sempre bello provare gli aggiornamenti su piste diverse. Sarà interessante vedere come mi sentirò sulle prossime tre piste – ha concluso Fabio Quartararo -. Anche Le Mans e il Mugello sono molto diversi“.

