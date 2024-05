MotoGP, Joan Mir: “Non so per quanto potrò sopportare tutto questo”

La scorsa settimana la Honda è stata al Mugello per un test importante, l’obiettivo era trovare delle soluzioni ai problemi della RC213V. Al momento, non è chiaro se siano stati fatti dei progressi, lo capiremo meglio nei prossimi gran premi in Catalogna e in Italia. Joan Mir e gli altri piloti HRC avevano bocciato le novità 2024 portate fino a Le Mans e si aspettavano qualche aggiornamento incoraggiante.

MotoGP, Mir analizza la situazione

L’ex rider Suzuki non ha visto passi avanti in questi mesi, anche se a Jerez ha avuto qualche piccolo segnale di incoraggiamento e poi a Le Mans il feeling non è stato così pessimo: “Abbiamo la stessa moto con cui abbiamo iniziato la stagione – riporta Autosport.com – e non possiamo chiedere risultati diversi. Stiamo soffrendo in alcune aree e ogni volta nel box mi lamento delle stesse cose. È il momento di reagire. Nel test a Jerez hanno capito la strada che gli abbiamo indicato e dobbiamo aspettare che portino qualcosa che vada in quella direzione. Non so quanto ci vorrà per vedere cambiamenti, questa è la realtà“.

A Mir è stato anche domandato quanto tempo sia disposto ad attendere affinché Honda reagisca e porti miglioramenti concreti: “Non ne ho idea – risponde – e sono completamente onesto. Non ho idea di quanto tempo il mio corpo potrà sopportare tutto questo. Sto cercando di fare il mio lavoro al meglio, ma non puoi aspettarti miracoli“.

Joan, lasciare Honda per rinascere?

Il maiorchino ha ammesso più volte che non è facile accettare di poter fare risultati importanti. Per chi è stato campione e ha lottato per essere sul podio a fine gara è complicato ridimensionare gli obiettivi, anche Fabio Quartararo con la Yamaha può dire qualcosa in merito. Serve tempo per far crescere esponenzialmente un progetto tecnico che è molto indietro rispetto ad altri. Spesso i piloti hanno poca pazienza, perché vogliono subito risultati.

L’attuale situazione può portare Mir verso un cambiamento di team nel 2025. Come già scritto recentemente, potrebbe esserci la possibilità di passare sull’Aprilia di Trackhouse Racing, ritrovando così Davide Brivio. La RS-GP è una moto competitiva e potrebbe ridargli la gioia di guidare, oltre a risultati diversi da quelli attuali.

Foto: Repsol Honda Team