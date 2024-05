MotoGP, Vinales: “Futuro? Amo Aprilia, ma avrò anche altre offerte”

Ducati si sta confermando il costruttore più forte della MotoGP e ha quattro piloti nelle prime quattro posizioni della classifica generale. Il “primo degli altri” è Maverick Vinales, quinto con l’Aprilia e finora vincitore di due sprint e una gara lunga. Solo 10 punti lo separano dal secondo posto di Pecco Bagnaia, mentre il leader Jorge Martin è a +48. È nel gruppo dei migliori e spera di riuscire a giocarsi il titolo, arrivando ad avere quella costanza che in questi anni gli è sempre mancata.

MotoGP, Vinales diverso rispetto ai tempi Yamaha

La carriera MotoGP del pilota spagnolo è stata caratterizzata da alti e bassi, oggi ha 29 anni ed è certamente più maturo, soprattutto rispetto a quando nel 2021 ha rotto con Yamaha e ha poi deciso di sposare il progetto Aprilia: “Credo in me stesso – ha raccontato a Marca – e nelle mie capacità. So dove posso arrivare. Una delle chiavi di quel cambiamento è stata la fiducia in me stesso, nient’altro. È stato un cambiamento molto rischioso, avevo uno dei migliori stipendi del Mondiale ed è difficile lasciare una cosa del genere, soprattutto quando hai una famiglia. Era una scommessa al 100% su su me stesso e continuerà ad essere così“.

Vinales non si sentiva valorizzato in Yamaha, era convinto di poter fare molto di più e quella situazione lo aveva persino portato a pensare al ritiro dalle corse: “In Austria 2021 è stata molto dura – spiega – perché ho dovuto affrontare molte critiche senza motivo. Mi hanno criticato tanto per la testa. Alla fine si vede: dammi la moto, do gas e sono davanti. Non ho nessun problema, non sono stato da nessuno psicologo o altro. Tutta questa esperienza mi ha aiutato a conoscermi meglio e a crescere, mi ha reso più forte. Come pilota mi sento più completo, perché conosco me stesso e so cosa funziona e cosa no. Così è più facile con la squadra“.

Vinales-Aprilia: ci sarà il rinnovo?

Maverick quest’anno è arrivato ad essere il primo a vincere con tre marchi diversi in MotoGP. Aver trionfato anche con Aprilia gli dà un gusto particolare, si tratta di un risultato arrivato dopo un percorso non facile e che gli dà tante motivazioni per il futuro: “Aprilia è un grande costruttore – afferma – e ha vinto tanti titoli in altre categorie. Sono dei vincenti e riusciranno a vincere anche in MotoGP. Vorrei essere la persona che ci riesce. Altrimenti, spero ci riesca Aleix Espargaro. Aprilia è grande e lo diventerà sempre di più“.

Il suo contratto scade a fine anno e di conseguenza anche lui è coinvolto nei rumors inerenti il mercato piloti. Qualcuno ha rivelato l’esistenza di un’offerta da parte di Honda, però Vinales non ha ancora preso una decisione: “Ragionerò su tutto, dovrò pensarci bene e imparare dal passato. Credo che avrò diverse proposte, non solo da Aprilia. Devo pensare a cosa voglio e a cosa sarà meglio, per me e per la mia famiglia. Ovviamente amo Aprilia, che mi ha dato un’opportunità, e nel 2024 il mio impegno e il mio coinvolgimento nel progetto sono al 200%“. Ci saranno più riflessioni da fare, la cosa certa è che lui vorrà avere un pacchetto tecnico competitivo. Oggi il team di Noale ce l’ha, quindi un rinnovo potrebbe essere una buona opzione, se le parti si accorderanno.

Aprilia riflette

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, sta valutando tante possibilità per il 2025. Sicuramente sarà determinante capire se Aleix Espargaro vorrà continuare a correre oppure se opterà per il ritiro. Ad ogni modo, non è un segreto che ci siano contatti con altri piloti. Uno di questi è Enea Bastianini, il cui futuro in Ducati è incerto. Piace anche Marco Bezzecchi.

E non sono mancati rumors su Jorge Martin, che se non verrà promosso nel team ufficiale ducatista cambierà marchio. Quello di Noale potrebbe essere una bella tentazione. Il suo manager è Albert Valera, lo stesso del suo grande amico Espargaro che certamente valuta anche questa pista per il futuro.

Foto: Aprilia