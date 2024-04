MotoGP Jerez, Vinales tuona: “Non c’erano le condizioni per correre la Sprint”

Maverick Vinales è uno dei piloti sono caduti in curva 5 durante la Sprint MotoGP a Jerez. In quel punto c’era una zona umida che ha fatto diverse “vittime” sabato pomeriggio. Sono tutti rimasti increduli dopo essere finiti sulla ghiaia. Un vero peccato per il team Aprilia, che a inizio corsa aveva perso Aleix Espargaro per un’altra caduta e poi non è riuscito a raccogliere punti neppure con l’altro suo rider. Nella gara lunga le condizioni della pista dovrebbero essere migliori e ci sarà la possibilità di riscattarsi.

MotoGP Jerez, Vinales mastica amaro

Vinales ha ammesso che fare la differenza in Andalusia è più complicato rispetto ad Austin, dove ha fatto doppietta, ci sono tanti avversari competitivi: “Qua è più difficile – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – perché tutti sono a posto. Ma quando ero al box ho guardato il passo e avevo lo stesso dei primi, quindi nella gara lunga devo fare una partenza incredibile e mettermi davanti, me la posso giocare“.

L’ex pilota di Suzuki e Aprilia ritiene che la sprint dovesse essere rinviata, perché le condizioni del tracciato non erano sufficientemente sicure: “Il tema era lo stato della pista. Ci hanno fatto continuare a correre nonostante stessimo cadendo come birilli del bowling. Quello è un tema di cui parlare, la condizione era molto negativa. Non si vedeva che la curva 5 fosse bagnata, Aleix già al primo giro ha fatto un volo incredibile alla 8, senza gas, solo perché ha preso la parte bagnata. Non capisco come possano mandare a fare una gara, soprattutto una sprint, con la pista così bagnata. Sicuramente non c’erano le condizioni per correre, siamo tutti caduti dal nulla. Ovviamente è sempre qualcosa di delicato, però penso che noi piloti dobbiamo metterci un po’ più d’accordo, perché non succede nulla se aspettiamo mezzora in più e corriamo con una pista asciutta“.

Aprilia deve migliorare

Maverick ed Espargaro non hanno fatto delle buone qualifiche (undicesimo e dodicesimo tempo rispettivamente). Vinales ammette che Aprilia ha qualche problema con una specifica condizione di pista: “Indipendentemente dalla scelta della gomma, penso che soffriamo molto in condizioni miste. Quando la pista era più bagnata, mi sentivo molto più a posto. Quando ha iniziato ad asciugarsi ho iniziato a faticare, soprattutto nell’inserire la moto in curva, perché mi scivolava il posteriore e quando prendevo il gas in mano ero fuori linea. Non c’era praticamente grip. Abbiamo imparato qualcosa, dobbiamo migliorare per il futuro, non possiamo partire undicesimi se vogliamo stare davanti. Dobbiamo continuare a crescere“.

Il team di Noale negli ultimi anni sta lavorando sodo per stare al top in MotoGP e c’è ancora qualche aspetto sul quale intervenire per rendere più competitiva la RS-GP. Vedremo come andrà la gara lunga.

Foto: MotoGP