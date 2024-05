MotoGP, Vinales rincorre Ducati: “Cosa mangiano a colazione?”

Maverick Vinales ha chiuso al terzo posto la Sprint di Le Mans e sale al quinto posto nella classifica piloti MotoGP con 70 punti. Il pilota dell’Aprilia ha tagliato il traguardo con un ritardo di 4,1 secondi dal vincitore Jorge Martin e senza il surriscaldamento delle gomme avrebbe potuto tentare il colpaccio. Oggi ci riprova scattando dalla prima fila e nella speranza che gli ingegneri di Noale riescano a risolvere il problema.

Vinales sul podio di Le Mans

Vinales è partito dalla terza posizione in griglia, ma ha perso alcune posizioni e si è ritrovato quinto dopo il primo giro. Durante la gara, il suo compagno di squadra Aleix Espargaró è stato costretto a completare un doppio giro lungo a causa di una partenza anticipata, Marco Bezzecchi (Ducati) è caduto al decimo giro, consentendo all’alfiere Aprilia di ereditare il terzo posto senza combattere. Una serie di circostanze non hanno permesso di restare al comando della gara, stampando un ritmo non dei migliori. “Una gara completamente difensiva“, “non avevamo ritmo” e “Marc è riuscito a mettermi la moto addosso, poi è stata una gara in difesa“.

Maverick ha dovuto giocare con le mappe e il freno motore, perché la gomma posteriore era molto calda fin dall’inizio. L’unico a insidiare il podio di Vinales è stato Enea Bastianini, che alla fine non è riuscito a inseguirlo. Merito anche di una gestione molto accorta degli pneumatici, preservandosi per un possibile duello finale. “Quando ho visto che Bastianini stava arrivando, ho conservato tutto per gli ultimi giri, e ho detto ‘Dai, Maverick, dobbiamo fare un paio di giri veloci.’ Nelle giornate in cui non mi trovo a mio agio con la moto posso arrivare al terzo posto“.

Sfida alla Ducati

Risulta ancora complicato lottare costantemente con le Ducati, la RS-GP deve ancora trovare l’ultimo step per coltivare sogni iridati in MotoGP. Marc Marquez e Jorge Martin sono risultati imprendibili per l’intera gara Sprint. “Non so cosa abbiano dato a colazione a questa gente oggi“, ha scherzato Vinales parlando dei piloti di Borgo Panigale. “I piloti Ducati oggi erano di un altro livello. Erano molto forti e ho dato il massimo con quello che avevo dall’Aprilia. Devi migliorare ogni giorno e ogni cambiamento ti regala un decimo che ti cambia la vita. Dobbiamo continuare a lavorare e arriveranno dei circuiti dove saremo alla pari. Ma vedo tutte le gare complicate, anche se ci spero e ci proveremo“.

Domenica a Le Mans potrebbe cadere la pioggia, gli equilibri sulla griglia MotoGP potrebbero ribaltarsi rispetto al sabato. Maverick Vinales si farà trovare pronto in ogni circostanza. “Se dovesse piovere sarebbe una sfida per noi, a me piacciono le sfide. Mi piace vincere le sfide. A Jerez non eravamo al livello, ma abbiamo una nuova opportunità, se piove è una buona occasione per dimostrare che siamo forti e sull’asciutto dobbiamo analizzare cosa succede con la gomma. Non mi era successo per tutto il weekend. Dobbiamo analizzare attentamente quello che è successo, ma ho un buon livello. Adesso devo fare il passo successivo, vediamo come posso venirne fuori“.

Foto: Aprilia