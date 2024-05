Il sesto appuntamento del Mondiale Motocross si corre a Lugo, nella regione spagnola della Galizia. L’impianto è intitolato a Jorge Prado, il campione del Mondo MXGP in carica, sempre più stella del firmamento sportivo iberico. Davanti al pubblico di casa, nel senso letterale, il pilota Gas Gas può puntare a riprendersi la vetta del Mondiale a spese del rivale Tim Gajser. Il fuoriclasse Honda è scattato in contropiede nel precedente appuntamento di Aguera, in Portogallo, approfittando del rovescio di Prado nel fango. Nella gara di qualifica prime schermaglie, con Prado vincitore di un niente su Gajser, con Jeffrey Herlings terzo: i pezzi grossi promettono due gare incandescenti!

Classifica del Mondiale MXGP dopo la gara di qualifica

1. Tim Gajser (SLO, HON), 261 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 248 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 227 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 206 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 194 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 162 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 157 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 149 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON), 108 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, HON), 95 p

MX2: Super Zanchi!

Nella qualifica della under 23 anni si è messo in particolare luce Ferruccio Zanchi, tornato sulla Honda HRC dopo il recente infortunio. Gran partenza e un quarto posto che promette molto bene per le due gare di oggi. Successo del francese Thiebault Benistant (Yamaha) davanti ai fratelli Coenen. Una brutta partenza ha complicato i piani del leader iridato Kay de Wolf solo settimo. Vigilia da dimenticare anche per Andrea Adamo, solo sedicesimo.

Classifica del Mondiale MX2 dopo la gara di qualifica

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 250 points; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 222 p.; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM), 195 p.; 4. Liam Everts (BEL, KTM), 188 p.; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 180 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 168 p.; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 164 p.; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 154 p.; 9. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 p.; 10. Sacha Coenen (BEL, KTM), 112 p

Dove e come vedere il GP in TV e streaming

Le due manche di entrambe le categorie saranno visibili in diretta su Europosport2. Qui tutti gli orari di giornata e i collegamenti previsti anche da RaiSport, sia in streaming che in TV.

