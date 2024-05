MotoGP, Enea Bastianini: “Per Ducati sarà una scelta difficile”

Nonostante una buona prestazione nei tredici giri della MotoGP Sprint a Le Mans, Enea Bastianini si è dovuto accontentare di un ingrato quarto posto. Tutta colpa di una squalifica sfortunata che l’ha relegato al decimo posto in griglia di partenza. Il pilota ufficiale Ducati ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante una buona qualifica per puntare al podio, anche se la partenza di Marc Marquez rivoluziona ogni concetto.

La qualifica condanna Bastianini

Con un ritmo sostenuto Enea Bastianini ha guidato più velocemente di Maverick Vinales, per il terzo posto sarebbero serviti un altro paio di giri. Il pilota romagnolo era in corsa per la pole position, ma la bandiera gialla gli ha negato il time attack. “Sono partito con frustrazione perché la posizione di partenza non aveva nulla a che fare con il mio ritmo. Sfortunatamente, anche la partenza non è stata delle migliori e ho dovuto lottare per superare alcuni avversari“. Dopo i sorpassi a Jack Miller e Pedro Acosta, è iniziato l’inseguimento a Vinales. “Quando la strada verso i primi era libera, ero ancora in grado di avvicinarmi a Maverick, il mio ritmo era migliore del suo oggi, ma semplicemente non c’era più tempo. Il podio oggi era impossibile“.

Domenica decisiva a Le Mans

Con 76 punti in classifica piloti MotoGP, Bastianini è tornato in seconda posizione nel Mondiale e la gara di oggi sarà decisiva per il proseguimento della stagione e per stabilire il futuro. “Sembrava un weekend iniziato bene e invece è andato un po’ così. La parte importante sarà domenica e Marc ha dimostrato che con una buona partenza si riesce ad arrivare lì davanti, quindi ci proveremo. Il ritmo era molto buono, riuscivo a sorpassare rispetto alle altre gare. Quindi è un vantaggio che abbiamo messo nel taschino e per il futuro sarà buono. Sicuramente sarebbe stata una bella battaglia con Jorge, però mai dire mai“.

Il madrileno del team Pramac ha conquistato pole e vittoria, domina il campionato ed è il principale contendente per la sua sella. I prossimi giorni saranno cruciali per la firma dei nuovi contratti e senza una vittoria sarà complicato riguadagnarsi la fiducia di Borgo Panigale. Una situazione non facile per Enea Bastianini, comunque corteggiato da altri marchi, nonostante l’intenzione di restare con la Rossa. “Jorge è un pilota fortissimo, non è semplice, la scelta per Ducati sarà difficile. L’importante è che sto migliorando gara dopo gara“.

Foto: Instagram @bestia23