MotoGP Le Mans, Warm Up: Pedro Acosta al top, cade Vinales

Pedro Acosta pronto a ruggire nel GP di Francia? È proprio lui il migliore nella prima sessione della domenica e l’ultima per la MotoGP prima della gara lunga del fine settimana a Le Mans. Possiamo parlare di un 1-2 KTM, visto che in seconda posizione c’è Jack Miller, mentre completa la top 3 il pupillo di casa Fabio Quartararo, già ieri in azione con una tuta dai colori speciali per il suo GP. In Ducati invece rimane il mistero sulla vera causa del ritiro nella Sprint di Francesco Bagnaia, oggi a caccia del riscatto. Ecco intanto com’è andato il turno mattutino al Circuito Bugatti.

Dopo due giorni di sole il cielo è nuvoloso a Le Mans. I piloti MotoGP quindi ne approfittano per svolgere prove di flag-to-flag, testando al meglio il cambio moto in caso di pioggia in gara. Addirittura Marc Marquez è uscito brevemente con le gomme rain, per poi tornare presto al box e ripartire con le slick come tutti gli altri. Non mancano chiaramente prove di gomme per la gara lunga odierna, ma c’è anche chi gira solamente con gomme usate, su tutti Enea Bastianini con in particolare una media anteriore di ben 20 giri in totale. A referto anche una scivolata per Maverick Vinales, finito a terra alla curva 4 senza conseguenze.

Foto: motogp.com