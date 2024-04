MotoGP, Joan Mir: rabbia dopo il contatto con Marc Marquez

Il sabato di MotoGP a Jerez ha regalato una Sprint al cardiopalma con tanti contatti e cadute. Il pilota della Repsol Honda Joan Mir ha portato a casa qualche punticino iridato per la classifica, ma non ha esitato a puntare il dito contro la Direzione Gara. L’asfalto bagnato del circuito spagnolo ha reso tutto molto complicato, con molti piloti che avrebbero preferito non correre per questioni di sicurezza. Fortunatamente nessuno ha riportato infortuni rilevanti, ma le polemiche all’interno del paddock non sono mancate.

Joan Mir contro i giudici di gara

Al centro delle critiche di Joan Mir c’è un contatto con Marc Marquez che l’ha costretto a perdere qualche posizione. Il campione del mondo di MotoGP 2020 ha espresso frustrazione per l’incoerenza dei commissari di gara e invocato la necessità di applicare in modo più corretto le regole. Una voce che si unisce al coro dei piloti affinché ci sia maggiore equità nella decisione delle sanzioni. “L’ultima volta che sono stato penalizzato a Portimao mi hanno concesso un long lap. L’anno scorso ho avuto un contatto nella Sprint e il giorno dopo mi hanno inflitto un doppio giro lungo. Qualcosa di simile è successo oggi. In altre parole sono entrati, mi hanno portato fuori pista e non c’è stata nessuna penalità“.

Il contatto con Marc Marquez

L’alfiere della Honda factory evidenzia come le decisioni della Direzione Gara siano poco coerenti. “Sono molto arrabbiato con la Race Direction perché non prende mai le stesse decisioni nelle stesse azioni. Quindi non capisco bene, perché quanto successo con Marc è accaduto a tutti noi, abbiamo sorpassato, abbiamo commesso degli errori e abbiamo portato qualcuno fuori pista. Ma ogni volta che mi è successo e ho commesso questo errore sono stato penalizzato. Quindi mi fa arrabbiare il fatto che, quando succede a me, non prendano le stesse decisioni. Sono un pilota a cui piace sorpassare con qualche contatto, perché oggigiorno in MotoGP è difficile superare e se non apri un po’ il gap non passi così facilmente. Ma una cosa è quella, un’altra è far perdere quattro posizioni a qualcuno“.

L’episodio della gara Sprint a Jerez gli ha fatto perdere diverse posizioni (e punti), in un frangente di stagione dove la Honda RC-V è ancora in grande difficoltà e fatica ad entrare in zona punti. Ma Joan Mir non se la prende con l’ex compagno di box Marc Marquez. “Non è per il nome, semplicemente perché ora è successo e non hanno preso la decisione. Ma non credo che derivi dal nome. No, non ho ancora potuto parlare con Marc Marquez“.

Foto: Box_Repsol