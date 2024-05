Il Mondiale Motocross scopre la Galizia per la sesta tappa che si corre sul tracciato intitolato a Jorge Prado. Il campione del Mondo in carica, ormai una celebrità in Spagna, corre letteralmente in casa, visto che è nato a poca distanza. E’ un’occasione d’oro per ribaltare la situazione in classifica e rispondere a Tim Gajser che lo scorso week end in Portogallo gli ha strappato la leadership iridata.

Occasione per Bonacorsi e Adamo

Nel fango di Aguera il debutto MXGP di Andrea Bonacorsi non è passato inosservato. Promosso dalla Yamaha in top class al posto dell’infortunato Maxime Renaux, il bergamasco è andato assai forte arpionando un sesto posto pieno di belle promesse. In MX2 invece Andrea Adamo non sta brillando particolarmente e cerca la svolta per lanciarsi all’inseguimento del capofila, l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna).

Come e dove vedere il GP Galizia

L’intero GP Galizia Motocross sarà in diretta TV su Eurosport2, con gli orari indicati qui sotto. La Rai offre gara 2 sia di MX2 che MXGP in streaming su RaiPlay, mentre in TV le due stesse gare si vedranno nella tarda serata di domenica su RaiSport. Alle 00:50 la MX2 e a seguire la MXGP. L’intero programma, che comprende le gare di qualifica del sabato, il Mondiale femminile WMX e l’europeo EMX125 è disponibile in streaming a pagamento sulla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com

Sabato 11 maggio 2024

10:30 MX2 Prove libere

11:00 MXGP Prove libere 1

13:40 MX2 Prove cronometrate

14:15 MXGP Prove cronometrate

16:35 MX2 RAM Gara Qualifica (livestreaming MXGP-TV.com)

17:25 MXGP Gara Qualifica (livestreaming MXGP-TV.com)

Domenica 12 maggio 2024

13:15 MX2 gara 1 (diretta Eurosport2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport2)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport2, livestreaming RaiPlay)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport2, livestreaming RaiPlay)