Motocross Agueda: Andrea Bonacorsi super debutto in top class!

Il Mondiale Motocross è uscito ribaltato dal mare di fango di Agueda, in Portogallo. Jorge Prado (GasGas), ex battistrada, è incappato in due manche al limite del catastrofico: nella prima si è fermato a cambiare occhiali e guanti, nella seconda è scivolato. Così Tom Gajser (Honda), vincitore di gara 1 e terzo nella classifica del GP, è partito in contropiede in classifica: +14 punti sullo spagnolo. Nonostante la pista al limite della praticabilità, lo spettacolo è stato superbo con Tim Gajser e Jeffrey Herlings che hanno incrociato le traiettorie per la prima volta in stagione, dividendosi i successi parziali. La vittoria del GP però è finita nelle mani del lettone Pauls Jonass (Honda), due volte secondo.

Andrea Bonacorsi che debutto!

Promosso in top class dalla Yamaha fino al termine di questa stagione per gli infortuni di Geerts e Renaux, l’ex pilota MX2 ha tirato fuori gli artigli dimostrando un affiatamento con la 450 difficile da prevedere. Alla fine di una giornata terribile ha portato a casa un promettentissimo sesto posto, calamitandosi le attenzioni di tutto il paddock. “E’ stato un debutto super” ha commentato il 21enne Andrea Bonacorsi. “Mi sono trovato subito a mio agio e adesso non vedo ora di potermi misurare di nuovo coi piloti più grandi del motocross Mondiale”. Il campionato nel prossimo week end scopre il tracciato di Lugo, in Galizia, a casa di Jorge Prado.

Classifica del GP Portogallo

1. Pauls Jonass (LAT, HON), 44 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 38 p.; 3. Tim Gajser (SLO, HON), 36 p.; 4. Brian Bogers (NED, FAN), 30 p.; 5. Cornelius Toendel (NOR, KTM), 29 p.; 6. Andrea Bonacorsi (ITA, YAM), 28 p.; 7. Kevin Horgmo (NOR, HON), 26 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 26 p.; 9. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 25 p.; 10. Alvin Östlund (SWE, HON), 20 p.

Classifica Mondiale MXGP dopo 5 GP

1. Tim Gajser (SLO, HON), 252 punti; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 238 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 220 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 198 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 192 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 157 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 151 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 149 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON), 108 p.; 10. Ben Watson (GBR, BET), 92 p

MX2: Liam Everts si scatena, Andrea Adamo quinto

Lian Everts (KTM) ha fatto il vuoto nel fango portoghese. Dopo la gara di qualifica ha dominato anche le due manche, con i piloti Yamaha Rick Elzinga e Thibault Benistant a completare il podio. Quinto posto per Andrea Adamo (KTM), il campione del Mondo in carica che mette così una pezza ad un week end cominciato molto male. In classifica generale resta davanti l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), quarto in questa circostanza. Il ritardo di Adamo comincia ad essere molto consistente, 78 punti, ma in una MX2 così combattuta niente è compromesso: il Mondiale degli under 23 anni promette sorprese.

Classifica GP Portogallo MX2

1. Liam Everts (BEL, KTM), 50 points; 2. Rick Elzinga (NED, YAM), 40 p.; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM), 34 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 32 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 29 p.; 6. Jens Walvoort (NED, KTM), 27 p.; 7. Quentin Marc Prugnieres (FRA, KAW), 27 p.; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 23 p.; 9. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 22 p.; 10. Lucas Coenen (BEL, HUS), 18 p.

Classifica Mondiale MX2 dopo 5 GP

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 246 points; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 216 p.; 3. Liam Everts (BEL, KTM), 188 p.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 185 p.; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 171 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 168 p.; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 159 p.; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 154 p.; 9. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 p.; 10. Sacha Coenen (BEL, KTM), 104 p

