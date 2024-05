MotoGP, Valentino Rossi difende Bagnaia: “Chi sono gli scettici?”

Il weekend di MotoGP a Jerez ha visto due allievi di Valentino Rossi sul podio, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, insieme allo storico rivale Marc Marquez. Un Gran Premio che ha consentito al campione in carica di ridurre il gap dal leader momentaneo Jorge Martin, adesso a +17, anche se resta un po’ di amarezza per la caduta nella Sprint dopo la schermaglia in pista con Brad Binder.

Caduta e vittoria di Pecco a Jerez

In giro per il paddock di Jerez c’era anche il campione di Tavullia, una presenza saltuaria negli ultimi anni, per via dei tanti impegni con le quattro ruote. La gara del sabato aveva lasciato prevedere un fine settimana tutto in salita, tanta la rabbia nel box Ducati e in orbita VR46 Academy. “Pecco era molto arrabbiato perché nella gara sprint ci sono piloti che corrono senza pensare agli altri“, ha commentato Valentino Rossi.

Il pilota della KTM è andato lungo nel tentativo di inseguire Marquez, ma è stato superato da Bagnaia e Bezzecchi. Il sudafricano non ha ceduto e ha azzardato un sorpasso sui due piloti italiani. Dopo essere finito sul cordolo interno si è scontrato con Pecco scaraventandolo sull’asfalto. Altri punti che finiscono in fumo, anche se il giorno dopo l’asso della Ducati si è preso una meritata rivincita con la vittoria. “Si sentiva veloce sull’asciutto, è partito con convinzione e ha fatto tutto bene“, ha aggiunto il nove volte campione del mondo. “Soprattutto non si è arreso e ha fatto capire subito a Marc Marquez che sarebbe stata dura“. A coloro che sono ancora dubbiosi su Bagnaia, Valentino Rossi obietta: “Vorrei sapere chi sono gli scettici“.

Valentino Rossi e l’agenda 2025

Nell’agenda 2025 del Dottore ci sono numerosi appuntamenti automobilistici e non sarà facile rivederlo in un weekend di MotoGP. In occasione della gara Brands Hatch, alle porte di Londra, Valentino ha chiarito nuovamente i suoi programmi sportivi. “Il FIA WEC e il GT World Challenge Europe Endurance Cup sono i miei impegni principali. Penso che continuerò a correre in queste serie anche l’anno prossimo. Vorrei correre di nuovo la 12 ore di Bathurst perché il mio sogno è salire sul podio. Tuttavia, di solito la gara cade il giorno del mio compleanno e l’anno prossimo compirò 46 anni, quindi potrebbe esserci una grande festa in Italia con tutti i miei amici e non potrò partecipare alla gara“.

L’ascesa del Dottore

Sale il livello di preparazione dell’ex pilota MotoGP sulle quattro ruote, anche se dovrà immagazzinare ancora tanta esperienza prima di essere alla pari con i migliori. “Il mio obiettivo è competere allo stesso livello dei professionisti. Ma è difficile perché tutti sono ad un livello estremamente alto. Maxime e Lello mi aiutano tantissimo e mi sto avvicinando sempre di più a entrambi! Sono già vicino a loro come passo gara. Ma so che ho ancora molto da imparare, soprattutto nelle qualifiche“.

Iscriviti qui al nostro nuovo canale YouTube

Foto: Instagram @valeyellow46