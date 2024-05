È bastata un’incursione della direzione gara per rimettere in discussioni le sorti del CIV Femminile 2024 nel secondo appuntamento stagionale all’Autodromo dell’Umbria. L’improvvisa squalifica dalla prima delle due manche in programma sull’impianto di Magione ha negato ad una scatenata Josephine Bruno una doppietta che avrebbe risuonato come sentenza in ottica giochi-tricolore. Ma non solo. Indirettamente-e-conseguentemente, ha generato verdetti per certi versi sorprendenti, riaprendo (almeno sulla carta) qualsiasi discorso di un campionato fino a quel momento a senso unico.

SORRISO SMORZATO PER JOSEPHINE BRUNO

Presentatasi a Magione da capo-classifica del CIV Femminile, sul campo Josephine Bruno ha mantenuto le attese. Davanti a tutte in ogni turno di prove al sabato, tanto da conquistare pole position e punto addizionale, la sua netta superiorità si è presto palesata la domenica. La neo-16enne del team Gradara Corse Kawasaki ha dominato la scena in Gara 1 con un autentico assolo “in puro stile Josephine Bruno”. Una volta conservata la prima posizione allo spegnimento dei semafori ha avuto vita facile, amministrando pronti-via un già considerevole gap di 1 secondo e allungando fino ad un massimo di 4″ con il passare dei giri. Vittoria e sforzi sono stati suo malgrado vanificati da una squalifica comminata dalla direzione gara.

SQUALIFICA E PROVA DI FORZA

Nello specifico, dalle consuete verifiche tecniche post-gara sarebbe emersa una (presunta) “irregolarità” sulla Ninja 400 #80. Secondo fonti attendibili “nulla che potesse recare benefici in termini di performance assoluta”, quanto basta tuttavia per venire estromessa dalla graduatoria finale. In questa fase critica “Joy” ha comunque mantenuto il sangue freddo, riscattandosi con lo stesso modus operandi di Gara 1 in una Gara 2 in cui l’errore non era contemplato. Certo, l’1-2 le avrebbe permesso di volare a +24 punti in campionato. Anche se, al netto dei singoli episodi, alla luce della velocità pura espressa finora il sentore diffuso è che “solo lei può perdere il titolo”. Direzione gara permettendo….

DENISE DAL ZOTTO NUOVA LEADER DEL CIV FEMMINILE

In questo rollercoaster di emozioni, il CIVF registra un po’ a sorpresa l’inserimento di Denise Dal Zotto (nella foto d’apertura) nella rincorsa al titolo. La portacolori MotoXRacing Yamaha, tornata quest’anno in madrepatria dopo l’esperienza biennale nella Supersport 300 britannica, è stata a tutti gli effetti la rivelazione del fine settimana. Arpionata la prima fila in qualifica, in Gara 1 ha avuto ragione di Nicole Cicillini per la seconda posizione, facendosi così trovare al posto giusto nel momento della squalifica di Josephine Bruno. Festeggiato in maniera fortunosa il suo primo successo tra le ruote alte, l’originario ha dato seguito all’ottimo stato di forma, classificandosi poi seconda (stavolta per davvero…) in Gara 2.

DOPPIO PODIO DI NICOLE CICILLINI

Se la Dal Zotto comanda adesso con 1 solo punticino di margine sulla Bruno, parallelamente può abbozzare un sorriso anche Nicole Cicillini (-4 punti). Rispettivamente seconda e terza con Prata Motorsport Yamaha, ha messo a segno i primi podi della carriera nel CIVF. Perde terreno Monica Robotta (-10 con GP3 AD11 Kawasaki), sprofondata in ottava posizione in Gara 2. Nel suo caso con il podio “a tavolino” di Gara 1 a salvare il bilancio di un’uscita meno esaltante di Misano, agguantato all’ultimo a scapito di Martina Guarino (-19 con E&E Squadra Corse Kawasaki). Discorso simile per Arianna Barale (-24 con MRT Kawasaki), caduta in Gara 1 mentre si giocava il podio, quarta beffata dalla Cicillini in Gara 2.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A CREMONA

Con un CIV Femminile apertissimo, l’8-9 giugno prossimi (nel palinsesto della Coppa FMI) andrà in scena il terzo round stagionale al Cremona Circuit. Per l’occasione le protagoniste della serie tricolore riservate alle donne torneranno a condividere la griglia con le colleghe della Women’s European Championship (Europeo). Una variabile ulteriore da tenere in considerazione per quelle ragazze (Dal Zotto, Bruno e Cicillini in primis) impegnate su entrambi i fronti.