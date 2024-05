Siamo solamente al secondo dei cinque appuntamenti previsti dal calendario 2024, ma quest’anno sembra davvero non esserci partita nel CIV Femminile. Un sentore diffuso da tempo tra gli addetti ai lavori, riaffermato dall’esito delle prove cronometrate andate in scena quest’oggi all’Autodromo dell’Umbria in quel di Magione. La baby-prodigio Josephine Bruno, 16 anni appena compiuti e già capo-classifica di campionato, si è assicurata una superlativa pole position per le due gare in programma domani, rispettando i pronostici della vigilia. Grande passo, impeccabile nel time attack, distacchi importanti rifilati nei confronti delle più dirette (si fa per dire…) inseguitrici.

JOSEPHINE BRUNO IN POLE A MAGIONE

Alla seconda pole stagionale nel CIV Femminile dopo Misano, in sella alla Kawasaki Ninja 400 giallo-blu del team Gradara Corse ha monopolizzato la scena in un sabato “concentrato” comprensivo di prove libere e doppio turno di qualifiche ufficiali. Prima (nettamente) in ogni sessione, nel corso della Q1 la piccola “Joy” ha fermato le lancette su un mostruoso 1’19”442, dando l’impressione di essere l’unica ragazza a poter girare sistematicamente e con apparente facilità sotto al muro dell’1’20”. Un riferimento cronometrico, non ritoccato dalla diretta interessata nella successiva Q2, ben al di sotto del 1’19”907 siglato lo scorso anno da Sara Cabrini. Oltretutto con il medesimo pacchetto.

SORPRESA DENISE DAL ZOTTO

Ponendosi in una posizione di netto vantaggio in previsione della doppia sfida del week-end, Josephine Bruno ha lasciato a mezzo secondo Nicole Cicillini, a caccia del primo podio della carriera. La romana di Prata Motorsport Yamaha ha preceduto una sorprendente Denise Dal Zotto (al rientro in madrepatria dall’esperienza biennale nella Supersport 300 britannica), terza con MotoXRacing Yamaha a completare la prima fila dello schieramento. Si profila una lotta aperta a più candidante per il podio con nella mischia anche Arianna Barale (quarta con MRT Corse Kawasaki) e Martina Guarino (quinta E&E Squadra Corse Kawasaki).

MONICA ROBOTTA IN SECONDA FILA

Se da Nicole Cicillini a Martina Guarino sono racchiuse in appena cinque decimi, dal sesto posto di Monica Robotta il distacco incomincia a salire vertiginosamente (+2”096 dalla vetta e +1”004 dal quinto posto della Guarino). Seconda classificata nel round inaugurale di Misano, la portacolori GP3 AD11 Kawasaki sarà chiamata a due gare di rimonta, con Matilde Contri (settima con Granducato Corse Yamaha) e Silvia Comincioli (ottava con MotoXRacing Yamaha) alle sue spalle.

FINISCE ANZITEMPO IL WEEK-END DI ALESSIA TONINI

Entrambe le manche non vedranno invece al via Alessia Tonini, costretta ad alzare bandiera bianca già al termine della giornata del venerdì a causa di alcuni problemi alla centralina della sua Yamaha R3, non risolvibili sul momento. Per la pugliese, iscrittasi all’ultimo in veste di wild card sotto le insegne Area 52 Racing e con l’assistenza del fidanzato Alessandro Delbianco, un ritorno nella serie tricolore riservata alle donne decisamente sfortunato…

IL PROGRAMMA DI DOMANI A MAGIONE

Domani le protagoniste del CIV Femminile affronteranno Gara 1 alle 12:20 e nel pomeriggio Gara 2 alle 17:05, nel palinsesto del primo appuntamento stagionale del CIV Junior 2024. Ampia visibilità con diretta streaming garantita su sito web più pagina Facebook di MS MotorTV e previo abbonamento sulla piattaforma FedermotoTV.

CIV FEMMINILE 2024 MAGIONE – CLASSIFICA COMBINATA Q1+Q2: