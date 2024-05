Mondiale Femminile, Ponziani 2^ solo a Carrasco nei test a Cremona

In archivio già un pezzo di storia sul circuito di Cremona. Giovedì e venerdì si sono svolti i primi test ufficiali per le 23 partecipanti del nuovo Mondiale Femminile, che scatterà tra un mese a Misano. Al comando c’è già un trio di nomi tra i più attesi, a partire da Ana Carrasco, che ha chiuso la due giorni in vetta. Ottima prima uscita per Roberta Ponziani, unica italiana del campionato, che ha staccato il secondo miglior crono, top 3 completata da Sara Sanchez. Ecco come sono andati i due giorni sulla pista lombarda, sulla quale nessuna delle ragazze mondiali aveva mai girato prima con la Yamaha R7.

Primo giorno

Un esordio per il Mondiale Femminile segnato dal maltempo nel pomeriggio di giovedì. Valgono così i tempi della mattinata asciutta, con Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) al comando con un crono di 1:45.949, quattro decimi più rapida della 19enne Lucy Michel (TSL-Racing) in seconda posizione. Terza piazza per Adela Ourednickova (DafitMotoracing), che con un 1:47.250 ha completato la top 3. Dalle 14:00 invece tutte in pista in sella alle Yamaha R7 con gomme rain per continuare i test in condizioni ben differenti. La migliore è stata Chun Mei Liu (WT Racing Team Taiwan) con un 1:54.139s, con un margine di +0.138 su Mallory Dobbs (Sekhmet Motorcycle Racing Team), terza piazza infine per Tayla Relph (TAYCO Motorsport) a circa un secondo di ritardo.

Secondo giorno

Venerdì invece asciutto per le protagoniste del prossimo Mondiale Femminile, il nome in vetta non cambia. Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) ha di nuovo chiuso al comando con un miglior tempo di 1:41.446 stampato nella settima e ultima sessione, crono che le è valso quindi la prima piazza assoluta dei due giorni di test a Cremona. La spagnola però, prima di questo tempo, se l’è dovuta vedere con Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team), infine seconda con il tempo di 1:42.121 stampato nella quinta sessione di test. Top 3 completata da Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team), che ha chiuso a circa mezzo secondo da Carrasco.

Mondiale Femminile, ‘foto di classe’

Mondiale Femminile, la top 10

Citate le top 3, guardiamo anche alle altre ragazze in azione. Beatriz Neila (Ampito/Pata Prometeon Yamaha), che venerdì ha avuto al suo fianco Andrew Pitt, capotecnico del pluricampione WorldSBK Jonathan Rea, ha concluso al 4° posto, seguita a un decimo da Adela Ourednickova (DafitMotoracing). Tayla Relph (TAYCO Motorsport) è risalita in 6^ posizione assoluta solo nell’ultima sessione grazie ad un crono di 1:43.571, ‘spingendo’ indietro quindi Jessica Howden (Team Trasimeno), mentre pure Mallory Dobbs (Sekhmet Motorcycle Racing Team) è risalita proprio all’ultimo in P8 con un 1:43.881 finale. Seguono Lucy Michel (TSL-Racing) e Isis Carreno (AD78 FIM Latinoamerica by Team GP3) a completare la top 10.

Chi c’è fuori dai 10

In 11^ posizione c’è Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1) con un decimo di margine su Nicole Van Aswegen (Andalaft Racing), P13 per Ran Yochay (511 Terra&Vita Racing Team) davanti a Ornella Ongaro (Yamaha Motoxracing WCR Team) e Chun Mei Liu (WT Racing Team Taiwan), a completare la top 15. A un decimo ecco Astrid Madrigal (ITALIKA Racing FIMLA) con un margine di circa mezzo secondo su Lena Kemmer (Bertl K. Racing Team), mentre Luna Hirano (Team Luna), ha chiuso a circa due decimi da quest’ultima. Completano la top 20 Iryna Nadieieva (MPS.RT) e Andrea Sibaja (Deza – Box 77 Racing Team), la classifica si conclude con Alyssia Whitmore (Sekhmet Motorcycle Racing Team), Mia Rusthen (Rusthen Racing) e Sara Varon (ITALIKA Racing FIMLA), quest’ultima senza aver girato nelle due sessioni conclusive.

Foto: Dorna Sports