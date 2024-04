Motocross, Andrea Bonacorsi promosso in MXGP fino a fine 2024

Balzo in avanti per Andrea Bonacorsi a stagione in corso. Il pilota Yamaha, campione EMX250 in carica e debuttante a tempo pieno in MX2, dal prossimo round mondiale ad Agueda (Portogallo) passerà in MXGP, categoria in cui correrà fino a fine 2024. Affiancherà Calvin Vlaanderen, unico superstite della casa dei tre diapason in classe regina dopo gli infortuni di Jago Geerts e di Maxime Renaux.

Non un debutto assoluto in sella ad una 450. Bonacorsi infatti, schierato in corsa al Motocross delle Nazioni a Ernee al posto dell’infortunato Guadagnini, ha ben figurato nella categoria Open, aiutando Forato e Adamo nella conquista del terzo posto finale. Ora arriva il cambio di categoria in corsa: dopo il 3° posto in Gara 2 MX2 in Trentino, Bonacorsi disputerà il resto della stagione in MXGP in sella alla YZ450FM.

“Avevamo bisogno di un secondo pilota in MXGP”

“È stato un inizio di stagione difficile” ha spiegato Alexandre Kowalski, Yamaha Motor Europe Off-Road Racing Manager. “Con Jago Geerts e Maxime Renaux fermi per infortuni, avevamo bisogno di un altro pilota accanto a Calvin Vlaanderen in MXGP. Forse è più adatto ad una 450 dato il suo peso e la sua statura. Ha appena compiuto 21 anni, ma abbiamo già visto di cosa è capace, crediamo nelle sue abilità”.

“Non vedo l’ora di passare in MXGP” ha aggiunto Andrea Bonacorsi. “Non è stata una decisione facile dopo aver visto che posso stare davanti in MX2, ma credo che la 450 si adatti meglio a me. L’obiettivo è imparare la moto il più velocemente possibile e migliorare weekend dopo weekend, come stavo già facendo al debutto in MX2. L’approccio sarà lo stesso, solo in una categoria diversa.”

Foto: Yamaha Racing