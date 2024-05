Glenn Irwin al top nel British Superbike a Oulton Park

Equilibrio parola d’ordine nella giornata inaugurale del “May Bank Holiday Week-end” (si corre anche di lunedì) del British Superbike sui saliscendi di Oulton Park, sede del secondo round stagionale. Quattro marchi differenti ai vertici della classifica, un gruppone di 12 piloti racchiuso in meno di un secondo, capitanato da Glenn Irwin. Il portacolori Hager PBM Ducati ha fatto la voce grossa al termine delle prime due sessioni di prove libere, garantendosi il passaggio diretto al Q2 e avvicinando contestualmente a soli due millesimi il secondo il primato ufficioso dell’impianto del Cheshire.

GLENN IRWIN VOLA NEL BRITISH SUPERBIKE

Nel tracciato che nel 2023 lo aveva visto conseguire una perentoria doppietta, Glenn Irwin ha dato seguito agli ottimi segnali lanciati già nei test pre-evento andati in scena a metà settimana. Primo al mattino con il crono di 1’34”053, nella successiva FP2 il vice-Campione in carica della serie ha fermato le lancette su un perentorio 1’33”622. Un gran bel viaggiare che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle una serie di attesi protagonisti. Nell’ordine, il Campione 2023 nonché ex compagno di squadra Tommy Bridewell (rallentato da alcune noie tecniche registratesi sulla sua Honda Racing UK nella FP1), il capo-classifica di campionato Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) oltre a Leon Haslam (ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad).

SCIVOLATE PER VICKERS E HASLAM

Proprio quest’ultimi due sono riusciti a rientrare nella lista dei 12 piloti eletti di diritto al decisivo Q2 di domani nonostante una giornata condizionata da piccoli incidenti di percorso. Il primo, reduce dalla sfavillante doppietta in terra spagnola in quel di Navarra, ha rimediato nel corso della FP2 una innocua scivolata alla chicane intitolata al compianto Steve Hislop. Stessa sorte è toccata poche ore prima al vice-Campione del Mondo Superbike 2010 nella FP1, in questo caso alla ‘esse’ Brittens.

SI RIVEDE JASON O’HALLORAN

Tornando alla classifica, a ridosso delle posizioni di vertice ha trovato spazio Jason O’Halloran, sesto alle spalle del Ducatista Christian Iddon. L’australiano, alla prima stagione sotto le insegne Completely Motorbikes FS-3 Racing Kawasaki, ha preceduto Danny Kent, un sorprendente Storm Stacey e Rory Skinner con Cheshire Mouldings TAS BMW Motorrad. Con Kyle Ryde a completare la top-10 della graduatoria combinata in sella alla seconda LAMI OMG Racing Yamaha.

JOSH BROOKES AL Q1

In una FP2 sospesa per alcuni minuti in seguito alla caduta di Louis Vallelely alla Old Hall, non sono mancate le sorprese. Vedere Josh Brookes, soltanto 15° con FHO Racing BMW, mancando l’accesso al Q2 in controtendenza al compagno di squadra Peter Hickman (11° e tornato a pieno regime a dispetto di un brutto botto rimediato nei test pre-evento). Un obiettivo sfuggito, tra i vari, persino a Lee Jackson (14°) e Danny Buchan (addirittura 19°). Giornataccia per Andrew Irwin, scivolato negli istanti conclusivi della FP2 al tornantino Shell mentre si stava giocando la top-12, venendo beffato per soli 83 millesimi di secondo dal giovane Max Cook…

BRITISH SUPERBIKE 2024 OULTON PARK – CLASSIFICA COMBINATA PROVA LIBERE: