Ryan Vickers incontenibile nella prima del BSB 2024 a Navarra

Il primo appuntamento del British Superbike 2024 è stato round delle prime volte. Della prima storica trasferta in Spagna del campionato d’oltremanica presso il Circuito de Navarra. Della prima uscita ufficiale del team OMG GRILLA Racing in qualità di nuova struttura di riferimento Yamaha UK. Anche e soprattutto della prima doppietta, con questi colori e in carriera, di Ryan Vickers. Il Campione britannico Superstock 600 2018 ha messo a segno un prodigioso 1-2 al debutto stagionale nella penisola iberica. Al culmine di accesi confronti con due compagni di marca. In primis con il compagno di squadra Kyle Ryde da una parte, non da meno con un ritrovato Danny Kent dall’altra.

Ryan Vickers mattatore del BSB a Navarra

Finora Ryan Vickers ha promesso tanto e mantenuto poco. Talento fuori discussione, dalle innegabili doti velocistiche, ma poco concreto in gara. Al secondo anno di militanza in OMG Racing, potrebbe aver vissuto il fine settimana della svolta. Sin dalle tre giornate di test pre-gara, coadiuvato da una R1 iper-performante e da questa stagione vestita con i colori ufficiali Yamaha, ha stazionato sempre in top-3. Al gran ritmo mostrato in prova ha fatto seguito la seconda posizione nella Superpole “vecchio stile” con un giro lanciato riservato ai migliori piloti emersi dalla FP1. In controtendenza al recente passato, quando più contava non si è fatto trovare impreparato, conquistando una meritatissima (quanto sudata) doppietta. Raggiungendo quota quattro hurrà nel BSB.

Confronto in casa Yamaha

In entrambe le manche in programma domenica 21 aprile, Ryan Vickers ha dovuto vedersela contro Kyle Ryde e Danny Kent (al debutto con McAMS Racing Team). Tifosi e appassionati hanno potuto assistere a delle battaglie in puro stile BSB a suon di sorpassi e contro-sorpassi. Un bello show almeno per quanto concerne il livello di spettacolarità. Anche se un po’ insolitamente non c’è stata partita quanto ad omogeneità di marche rappresentate al vertice: Yamaha è parsa la moto più efficiente in quel di Navarra. In tutti i sensi, sia sul giro secco che in particolare sulla distanza di gara. Di fatto soltanto Glenn Irwin (Hager PBM Ducati) e il rientrante Rory Skinner (Cheshire Mouldings BMW Motorrad) hanno provato a tenere botta nei primi giri di Gara 1, perdendo progressivamente terreno col prosieguo dei passaggi, concludendo rispettivamente quarto e quinto.

Ryan Vickers pigliatutto

A proposito di Gara 1, nella prima contesa il derby in casa Yamaha si è risolto nelle tre tornate conclusive. Dopo che delle sbavature avevano lasciato spazio ai rivali, Vickers ha cambiato marcia nel corso del giro 18 di 20, infilando con decisione Ryde in piena percorrenza della destrorsa curva 1. Una volta passato al comando, il numero 7 ha guadagnato quei metri sufficienti per festeggiare davanti a Ryde (2°) e Kent (3°). In Gara 2 ha deciso di rompere gli indugi già a metà corsa, ma sul più bello ha rischiato di compromettere l’intera la strategia. Al giro 20, in uscita dall’ultima curva, Vickers ha perso per qualche istante il controllo della moto. Per sua fortuna soltanto un grosso spavento perché è riuscito a conservare lo stesso la leadership sotto la bandiera a scacchi con appena un paio di decimi di margine su Kent (2° a scapito di Ryde).

Prossimo appuntamento Oulton Park

Grazie a questa doppietta Vickers si presenterà al secondo round stagionale, in programma il 5-6 maggio prossimi ad Oulton Park, da leader di campionato con +6 punti su Kent-Ryde e +15 su Christian Iddon (6° e 5° con Moto Rapido Ducati). Chi spera in un cambio di tendenza al ritorno in madrepatria risponde al nome di Tommy Bridewell, neo-portacolori Honda Racing UK. Una serie di disavventure tecniche registratesi sulla nuova CBR 1000 RR-R hanno tarpato le ali al Campione 2023, ripartito dalla Spagna con i soli nove punti della settima posizione di Gara 1.