MotoGP a Jerez, occhio a Pedrosa wild card: tutti gli orari del GP

Quarto appuntamento della stagione 2024, il Motomondiale è di scena a Jerez per il Gran Premio di Spagna. Si riparte da Jorge Martin leader della MotoGP su Bastianini, Vinales, reduce da un GP Austin trionfale, e Acosta, brillante protagonista in questi primi eventi in classe regina. Da segnalare l’attesa wild card di Dani Pedrosa, già l’anno scorso accolto trionfalmente dal pubblico di casa, ma anche grande protagonista in pista. In Moto2 comanda Sergio Garcia dopo la vittoria nello scorso GP, seguono Roberts e Lopez, italiani ancora in ombra in questo inizio di stagione.

La Moto3 infine guarda ancora a Daniel Holgado, con David Alonso però a soli 2 punti e già un piccolo vuoto dietro di loro. Valori confermati o avremo sorprese a Jerez? Appuntamento da non perdere, a seguire tutti gli orari TV del Gran Premio di Spagna. La diretta integrale sarà garantita da Sky Sport MotoGP, on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece ci sarà la “semidifferita”: diretta di qualifiche e Sprint del sabato, le gare della domenica invece saranno in differita.

GP Jerez, il programma Sky Sport

Venerdì 26 aprile

9:00-9:35 Moto3 Prove libere

9:50-10:30 Moto2 Prove libere

10:55-11:35 MotoGP Prove libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 27 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 28 aprile

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 19 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 25 giri

Gli orari TV8

Sabato 27 aprile (diretta)

10:10-10:40 MotoGP Prove libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 28 aprile (differita)

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:00 MotoGP Gara

Foto: Michelin Motorsport