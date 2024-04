Nel corso del GP delle Americhe, poco prima delle ultime libere MotoGP, KTM ufficializza le sue wild card con due collaudatori per questa stagione mondiale. Non solo Dani Pedrosa, corre anche Pol Espargaro: gli appuntamenti chiave sono rispettivamente il GP a Jerez e la tappa al Mugello. Per il primo si tratta della seconda stagione consecutiva da wild card per KTM, dopo i risultati dell’anno scorso sarà davvero da tenere d’occhio… Per il secondo sarà il ritorno in azione dopo il cambio di ruolo alla fine del 2023. Jerez e Mugello quindi sono le due date scelte per continuare il lavoro di sviluppo in casa KTM. Un marchio che, a livello di piloti in attività, sembra aver trovato nel debuttante Pedro Acosta il suo punto di riferimento…

Due punte extra per KTM

L’anno scorso il GP di Spagna a Jerez è stato un bagno di folla per Dani Pedrosa. La prima posizione nelle Prove 1 e la doppia top ten nelle due gare hanno contribuito a calamitare l’attenzione sul collaudatore di lusso di casa KTM. Beirer non aveva nascosto la speranza che desse risposta favorevole, gli ultimi test svolti nei giorni scorsi a Jerez evidentemente hanno fugato ogni dubbio. Pedrosa, pronto a divertirsi di nuovo su un tracciato a lui molto caro, sarà di nuovo in griglia MotoGP nel weekend 26-28 aprile.

Pol Espargaro invece avrà la sua occasione tre round dopo, ovvero nel weekend 31 maggio-2 giugno all’Autodromo del Mugello. Un ritorno in azione dopo essersi dovuto fare da parte per il noto “pasticcio KTM” con cinque piloti a contratto per quattro posti in MotoGP. “Sono felice di tornare a competere” ha commentato Espargaro. “Il Mugello è un posto speciale per me ed ora sono tornato ad essere il ‘vecchio me’. Non vedo l’ora di tornare nella famiglia MotoGP e di dimostrare come sta andando il nostro lavoro.”

Foto: KTM Images