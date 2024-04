Moto2 Austin, Prove 2: missile Aldeguer, Roberts 5° dopo la caduta

Ci sono due Boscoscuro in vetta alla classifica dei tempi in Moto2, non manca anche la corsa contro il tempo di Roberts, caduto e 5° una volta ripartito. Un segnale al pubblico di casa, che certo spera di vedere il suo pilota nelle zone di riferimento. Intanto però Fermin Aldeguer è sempre il migliore: record nuovamente ritoccato e prima posizione alla fine del turno per accedere direttamente alla Q2. Ci sono anche Foggia ed Arbolino, non arrivano buone notizie da Vietti… Ecco com’è andata.

MotoGP Austin, tutti gli orari del GP delle Americhe

Moto2 Prove 2

Si riparte dal nuovo record stampato ieri da Aldeguer, con un ottimo Foggia 3° ed il leader Moto2 Canet invece scivolato (tempi e cronaca). Primi minuti della sessione determinante per le qualifiche con i piloti Boscoscuro scatenati, come dimostra la top 5 combinata provvisoria. Ma si fanno vedere anche il rookie Moreira, Ramirez, Arbolino, Vietti e tanti altri, a rendere particolarmente movimentata questa sessione che indicherà i 14 piloti direttamente in Q2. Non arrivano notizie positive per il beniamino di casa Roberts, che scivola alla curva 8 ad una ventina di minuti dalla bandiera a scacchi. Per i meccanici del American Racing Team è una corsa contro il tempo per sistemare la moto e rimandarlo in pista… Cosa che riesce a 6 minuti dalla fine. Poco dopo registriamo la caduta di Van den Goorbergh alla curva 12.

Classifica P2/combinata

Foto: motogp.com