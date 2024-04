MotoGP Austin, sabato di qualifiche e Sprint: gli orari del 13/04

In archivio il primo giorno di prove ad Austin, oggi tocca alle qualifiche ed alla MotoGP Sprint. In classe regina si riparte da uno scatenato Jorge Martin, già autore del nuovo record assoluto, ma occhio anche a Maverick Vinales ed a Pedro Acosta subito dietro, più vari altri che potrebbero dire la loro. Anche in Moto2 è stato riscritto il record, ci ha pensato Fermin Aldeguer, in una prima giornata ad Austin in cui le Boscoscuro hanno ben figurato. In Moto3 invece brilla David Alonso, ancora nessun acuto di rilievo dai ragazzi italiani. Valori confermati anche oggi? La diretta integrale come sempre sarà garantita da Sky Sport MotoGP, in streaming su NowTV e SkyGo. Anche TV8 però trasmetterà in diretta sia qualifiche e Sprint di oggi che le tre gare della domenica.

GP Austin, gli orari Sky Sport

Sabato 13 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove 2

16:25-16:55 Moto2 Prove 2

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 2

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint – 10 giri

Domenica 14 aprile

16:40-16:50 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara – 14 giri

19:15 Moto2 Gara – 16 giri

21:00 MotoGP Gara – 20 giri

La diretta su TV8

Sabato 13 aprile

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint – 10 giri

Domenica 14 aprile

18:00 Moto3 Gara – 14 giri

19:15 Moto2 Gara – 16 giri

21:00 MotoGP Gara – 20 giri

Foto: Michelin Motorsport