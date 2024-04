MotoGP, Quartararo spiega: “Ecco perché non ho scelto l’Aprilia”

Fabio Quartararo e Yamaha non hanno iniziato positivamente il weekend ad Austin, visto che il campione MotoGP 2021 ha chiuso il venerdì di prove con il 17° tempo. Il migliore tra coloro che guidano una moto giapponese, ma un risultato assolutamente insoddisfacente. Non la maniera ideale per celebrare il recente rinnovo del contratto, anche se c’era la consapevolezza che il COTA sarebbe stato un circuito difficile per la M1.

MotoGP, Quartararo spiega il rinnovo con Yamaha

Al netto di una situazione tecnica che oggi non è facile, il pilota francese è convinto della decisione presa e lo ha ribadito a Sky Sport MotoGP: “Non è stata una scelta facile – ammette – perché ho preso abbastanza tempo per valutare tutto. A Portimao abbiamo avuto un meeting lungo e importante sul futuro, è stato positivo e mi ha portato a prendere la mia decisione velocemente. Da gennaio si vede che Yamaha fa delle cose molto diverse, il metodo di lavoro e la mentalità sono cambiati totalmente con l’arrivo di Max Bartolini e gli altri nuovi ingegneri. Tutto sta andando molto più veloce. So che quest’anno è molto difficile, ma nel prossimo andremo molto più veloci“.

Si è parlato molto dello stipendio ricco (10-12 milioni di euro) che Yamaha avrebbe messo sul tavolo per convincerlo, però Quartararo ci tiene a spiegare che il progetto tecnico è stato determinante nella sua scelta: “La cosa più importante è il progetto. Yamaha mi ha dato grande importanza, ogni pilota ha il suo valore e loro mi hanno fatto una bella proposta come pilota e ambassador. Ma la prima cosa è il progetto che stanno facendo, è molto grande“.

L’alternativa era Aprilia

Il rider del team Monster Energy Yamaha ha valutato anche un eventuale passaggio in Aprilia: “Non c’era solo Aprilia – racconta – ma anche altri team, però alla fine la scelta era tra Yamaha e Aprilia. All’ultimo momento abbiamo deciso di rinnovare, la scelta non è stata così facile. Una cosa che mi ha fatto rimanere è anche il fatto che Yamaha abbia creduto in me quando ero in Moto2 e là non avevo fatto nulla sostanzialmente. Nel 2019 siamo stati forti, nel 2021 abbiamo vinto e nel 2022 siamo stati forti di nuovo. L’ultimo anno e mezzo è stato complicato, ma vedere la lealtà di Yamaha e la mia è importante“.

Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia Racing, ha fatto intendere che è stato lo stesso Quartararo a proporsi. Il team di Noale, che valuta anche nomi come Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, sta dando priorità ai suoi attuali piloti e non ha ancora approfondito il tema 2025-2026. Sicuramente la RS-GP è una moto che può fare gola, il potenziale è ottimo. Vedremo cosa succederà.

Foto: Yamaha MotoGP