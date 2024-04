MotoGP Austin, Prove: Martin polverizza il record, Marquez e Acosta in Q2

Un record riscritto ed i maggiori protagonisti direttamente in Qualifica 2. Il venerdì ad Austin si chiude con il leader MotoGP in bella evidenza. Proprio Jorge Martin infatti frantuma il precedente record del tracciato e di ben mezzo secondo, strappando il miglior crono assoluto al campione in carica Bagnaia. Non solo loro: si conferma competitivo Maverick Vinales, passano direttamente in Q2 sia Marc Marquez che il rookie Pedro Acosta, rispettivamente 3° e 5° alla bandiera a scacchi. Acosta anzi è l’unica KTM (GASGAS) a passare direttamente al secondo turno di qualifiche… Ma non solo, ecco com’è andata la sessione più importante del venerdì al Circuit of the Americas.

Gran Premio delle Americhe, tutti gli orari

MotoGP Prove

Dopo le prime prove sul tracciato di Austin, la classe regina fa sul serio. Questa è infatti la sessione unica per guadagnarsi la top 10 e quindi accedere direttamente al secondo turno di qualifiche. Non mancano assalti al tempo ma soprattutto svariate prove da parte dei piloti MotoGP, che ovviamente studiano che condizioni che poi troveranno domani nella Sprint. Fino al quarto d’ora finale, quando si comincia a pensare sul serio alle prime 10 posizioni e quindi alla Q2 diretta. Non solo, perché ad una decina di minuti dalla fine Martin polverizza il record MotoGP del tracciato: addio al 2:01.892 di Bagnaia, per essere sostituito dal tempo di 2:01.397 firmato dall’alfiere Pramac. Sul finale però si compone un trenino di piloti MotoGP, tutti dietro a Bagnaia ed a caccia del miglior crono possibile. Si staccherà però Mir, protagonista di una scivolata che lo pone prematuramente fuori dai giochi. Nessuno però riuscirà a riscrivere ancora il record, anche Vinales si deve fermare a 76 millesimi.

La classifica

Foto: motogp.com