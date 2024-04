MotoGP Austin, Prove 1: Vinales parte col piede giusto, Acosta 3°

Il GP di Austin scatta con una Aprilia in vetta. Maverick Vinales infatti, a caccia del riscatto dopo un GP Portimao non in linea con le aspettative, stampa il tempo di riferimento nella prima sessione MotoGP sul tracciato statunitense. Ma attenti a Pedro Acosta, il rookie d’attacco, che per breve tempo passa pure al comando ed alla fine chiude col tempo tempo di questo primo turno. Com’è andato Marc Marquez? Ecco il resoconto e la classifica della sessione inaugurale al COTA di Austin.

Gran Premio delle Americhe, la programmazione completa

MotoGP Prove 1

A sorpresa la scorsa settimana è arrivata la notizia del rinnovo di Quartararo con Yamaha (i dettagli). Un riconfermato binomio che però dà vita fin da subito a qualche “rodeo” sulla pista di Austin. Si fanno vedere in alto intanto Vinales, a caccia del riscatto dopo un problema al cambio che ha segnato la sua gara a Portimao, ed il duo KTM. Non solo: altri segnali importanti arrivano da Marc Marquez ed Acosta, inevitabilmente i due grandi osservati speciali di questa stagione MotoGP 2024. A turno infatti l’alfiere Gresini Ducati e l’esordiente GASGAS Tech3 passano in vetta, ma c’è anche il leader MotoGP Martin che dice la sua. A referto in precedenza un incidente per Alex Marquez, mentre è un continuo cambio al vertice finché alla bandiera a scacchi non è Vinales ad avere la meglio sul resto della griglia. Ecco la classifica ed i settori di riferimento di queste Prove 1 ad Austin.

