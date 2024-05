Dopo il doppio zero di Misano, il riscatto a Estoril. Rico Salmela, talentuoso debuttante nella classe Moto3 del JuniorGP, coglie una nettissima vittoria, sfruttando anche un azzardo di gomme: ha scelto le slick, la pista in costante miglioramento gli ha dato ragione. Tre gare JuniorGP quest’anno, terza vittoria di un esordiente: dopo la doppietta di Rios a Misano, ci pensa il giovane finlandese. Le instabili condizioni meteo non hanno dato una mano ai nostri piloti, ma Alessandro Morosi limita i danni cogliendo il 4° posto alla bandiera a scacchi, unico italiano arrivato in zona punti sulla pista portoghese e 3° in classifica generale. Ecco com’è andata.

JuniorGP, la gara

Corsa ridotta a 2/3 rispetto alla distanza originaria. Si comincia su pista bagnata anche nella classe Moto3 del Mondialino, ma alcuni tratti iniziano ad asciugarsi… Scatta così la gara unica a Estoril: parte bene il poleman Buchanan, seguito da Uriarte, O’Gorman e Morosi, scattato ottimamente dall’ottava casella in griglia. Purtroppo però perderà presto contatto… Davanti invece fuggono in quattro: si aggancia anche Salmela, determinato a rimediare allo sfortunato doppio zero di Misano. Che peccato però per O’Gorman, protagonista al penultimo giro di un violento highside che lo pone fuori dalla corsa. A questo punto il piccolo gruppetto iniziale si sgrana: Rico Salmela vola via, arriva la prima vittoria in JuniorGP per il finlandese! Dietro invece Marcos Uriarte e e Cormac Buchanan si contendono il secondo gradino fino alla fine, arrivando in quest’ordine al traguardo. Più lontano Alessandro Morosi riesce a recuperare qualche posizione ed a prendersi così il 4° posto, miglior italiano nonché, come detto, l’unico in zona punti.

La classifica

JuniorGP generale

Foto: fimjuniorgp.com