ETC Estoril: doppia esibizione di Carlos Cano, pupillo di Alzamora

Maltempo o pista asciutta, la sostanza non cambia. Carlos Cano non si batte a Estoril, il pilota SeventyTwo Artbox si prende entrambe le corse in tutt’e due le condizioni, passando così al comando della classifica generale in ETC. Emilio Alzamora sta “creando” un nuovo talento? Non c’è gloria invece per i nostri portacolori, che dopo i podi ottenuti in entrambe le corse a Misano (prima vittoria di Pugliese, primo podio di Zanni) non riescono a replicarsi. Il migliore in Portogallo è Giulio Pugliese, il cui miglior risultato di giornata è il 6° posto in Gara 2. Ecco com’è andata sulla pista portoghese.

ETC Last Chance

Prima delle due gare “ufficiali” c’è sempre l’ultima occasione per due piloti rimasti fuori dalla Q2 di poter disputare poi le altre corse in programma. Anche oggi pista bagnata e mini-gara ridotta da 7 a 5 giri, con Johann Emmanuel scattato dal fondo per troppi settori lenti in qualifica. È una corsa piuttosto incidentata, chiusa con Henri Mignot e Rocco Sessler che si aggiudicano infine le due posizioni utili.

Gara 1

A causa del maltempo la gara è stata ridotta a 2/3 rispetto alla distanza originaria. Pista molto bagnata e visibilità tutt’altro che perfetta, anzi in costante peggioramento, per la prima corsa ETC a Estoril. Il poleman Cano prende il comando tallonato da Morelli, un duo subito in fuga, ma poco più indietro non mancano i brividi per un incidente di Daniel davanti ad un buon numero di piloti che fortunatamente lo evitano. È una corsa disputata con precauzione, ma non mancheranno le cadute: Frellsen, Alsina, Caillet, Tinez, Zanni (a lungo unico italiano in top 10), Tamburini, Cerpa, Mignot, Fernandez.

A 5 giri dalla fine Cano vola via e, dopo la prima pole position, ecco anche la prima vittoria di categoria per lo spagnolo, parte del nuovo progetto di Emilio Alzamora! Completano il podio il leader in campionato Marco Morelli e Fernando Bujosa, risalito dopo il Long Lap. L’italo-vietnamita Luca Agostinelli chiude 5°, 10^ piazza per Giulio Pugliese davanti al rookie Gabriel Tesini, 16° Edoardo Bertola. Si aggiunge in seguito la squalifica per irregolarità tecnica del pilota di casa Almeida per l’utilizzo di un secondo telaio, differente da quello analizzato nei controlli tecnici.

ETC Gara 2

Condizioni nettamente differenti per la seconda ed ultima corsa del weekend portoghese, ora la pista è ben più asciutta e tutti hanno le slick. L’ottimo scatto iniziale porta la firma di Perrone, a precedere Fernandez, il poleman Cano, Bujosa, Pugliese e via via tutti gli altri. La “cautela” di Gara 1 a causa della pioggia è dimenticata, scatta una battaglia serrata tra un gran numero di protagonisti del monomarca Honda. Tra di loro anche Kristian Daniel jr, che si staccherà però a causa di un doppio Long Lap per una evidente partenza anticipata.

Finirà anzitempo invece la corsa sia di Morelli che di Gonzalez, entrambi nell’agguerrito gruppo di testa ma a terra nelle tornate finali. Sembra necessario il fotofinish per sapere il nome del vincitore, ma la battaglia favorisce Carlos Cano, che nelle ultime curve riesce a prendersi quel piccolo margine necessario per respirare un po’ di più ma soprattutto per coronare una strepitosa doppietta nel weekend portoghese. Sul podio con lui Jesus Torres e Valentin Perrone, italiani a secco in questo secondo round del 2024. Giulio Pugliese è 6°, 8° Leonardo Zanni, fuori dai punti Gabriel Tesini ed Edoardo Bertola.

La classifica generale

Foto: fimjuniorgp.com