Giulio Pugliese, grinta e tattica per il primo ruggito ETC a Misano

Dopo la pole mancata per soli 12 millesimi, il ‘riscatto’ in gara. Giulio Pugliese è stato costantemente protagonista nella prima corsa ETC a Misano, per poi beffare primo l’avversario argentino e poleman Marco Morelli solamente al fotofinish. Sono bastati 9 millesimi per assicurarsi il primo podio e assieme la prima vittoria! Un momento speciale davanti a tutta la famiglia venuta a vederlo, ma non solo. Inizia al meglio la seconda stagione ETC per Pugliese, che piazza il primo ruggito dopo essersi fatto ben notare tra prove e qualifiche. C’è sicuramente del rammarico per una Gara 2 segnata da una scivolata mentre era di nuovo nella mischia per la vittoria, ma rimane la consapevolezza di poter essere uno dei protagonisti di questa stagione 2024.

“Vendetta” e prima vittoria ETC

“Mi aveva rubato la pole, io gli ho rubato la vittoria”. Ha commentato così un sorridente Giulio Pugliese alla fine della prima gara della scorsa domenica a Misano. Una corsa che ha visto tre piloti in particolare in fuga: Marco Morelli, David Gonzalez e appunto Pugliese. Un trio che fin da subito ha messo in chiaro che intendeva riservarsi la battaglia per la vittoria finale. “Stavamo girando veramente forte e sapevo di non poter scappare” ha spiegato Pugliese dopo la festa del podio. “Ho fatto tutta la gara tranquillo in terza posizione, guardando un po’ quello che facevano [Morelli e Gonzalez].”

Non ha nascosto qualche difficoltà in più alla Misano 2, anche se alla fine è proprio lì che ha avuto lo spunto vincente. “Faccio un po’ più fatica lì, ma abbiamo capito cosa sbagliavamo. Comunque è andata bene! All’ultimo giro ho passato Morelli, lui ci ha riprovato ma sono riuscito a ripassarlo in volata. Mi ero detto che ce la potevo fare, alla fine ce l’abbiamo fatta!” Come detto, peccato per l’incidente nel corso di Gara 2 ETC, ma cambia poco: Pugliese ha già lasciato intendere che sarà uno dei ragazzi da tenere d’occhio per questa stagione 2024 nel monomarca Honda.

Foto: Dani Guazzetti