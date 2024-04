ETC: Leonardo Zanni, primo podio che sollievo “Rimesso in sesto mentalmente”

Dopo un anno difficile per infortuni, ecco il primo acuto. Leonardo Zanni ha tirato fuori gli artigli e ha messo a referto due gare ETC da grande protagonista a Misano. Un round inaugurale chiuso con il primo podio di categoria, arrivato proprio a conclusione di una combattuta Gara 2 e dopo aver evitato di un soffio di rimanere coinvolto nell’incidente multiplo alla prima curva. Il 7° posto in Gara 1 non gli era piaciuto per niente, nella seconda e ultima corsa del weekend si è rifatto.

Il giovane pilota romano, schierato nuovamente da Finetwork MIR Racing in ETC, voleva fortemente questo risultato per più di un motivo. “Provo davvero tantissime emozioni” ha dichiarato a caldo Leonardo Zanni. “Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato veramente: il mio team, i miei sponsor, i miei sostenitori, il mio coach Luca Fabrizio, il mio preparatore atletico Marco Di Marcello, i Talenti Azzurri, il mio ‘helper’ e team manager… Tutte le persone che mi sono state vicine.”

Leonardo Zanni, Gara 2 è la tua “vera” partenza di stagione ETC?

In Gara 1 è uscito uno dei lati peggiori di me. Sono partito male, sono rimasto bloccato nel gruppo, i tempi non erano perfetti… Tutti dicevano che era stata una buona gara, io volevo andare a casa, avevo pensato di smettere. La seconda invece è stata la gara che mi ha rimesso in sesto più mentalmente che sportivamente, mi ha sollevato tantissimo. Sì, è la vera partenza di stagione.

Come in Gara 1, hai dovuto battagliare parecchio.

Partivamo tredicesimi, è stata veramente dura, e alla prima curva tanti piloti sono caduti. Per fortuna io no! Giro dopo giro sono andato a riprendere il terzo, i primi due invece erano imprendibili. Ho fatto di tutto per il podio: ero quarto alla terz’ultima curva, poi sono passato e ho fatto tutto quello che dovevo fare.

Primo podio ETC, cosa significa esserci riuscito a Misano?

Conta tantissimo perché è la gara di casa. Adesso ce l’abbiamo fatta, ora dobbiamo continuare a lavorare mentalmente e poi cercare nella pratica di andare ancora più forte, di stare al top anche col team e con la moto. Ora focus sulla prossima gara, la prima in Red Bull Rookies Cup.