Verso il primo Mondiale Femminile: super favorita Ana Carrasco

Ana Carrasco è stata la prima donna a vincere un titolo mondiale in un campionato maschile, sarà anche la prima a trionfare Campionato del Mondo FIM Femminile? Sicuramente è la favorita assieme a Beatriz Neila e Sara Sanchez. In occasione del prossimo round del Mondiale Superbike scatterà anche il primo vero campionato riservato delle ragazze, sotto l’egida della FIM. Sarà un momento storico nella promozione delle donne nelle competizioni motociclistiche con sei round da giugno ad ottobre. Ogni tappa prevede la Superpole il venerdì, Gara 1 il sabato e Gara 2 la domenica.

Le ragazze avranno tutte una moto Yamaha YZF-R7. Il WorldWCR vedrà al via 24 donne, in rappresentanza di 18 Paesi. Cinque saranno spagnole, due per la Francia e il Sudafrica. In più ci saranno concorrenti di Taiwan, Colombia, Messico, Norvegia, Cile, Ucraina, Israele, Australia, USA, Germania, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Austria, Giappone e Italia.

Come già anticipato la pilota più attesa è Ana Carrasco, la ventisettenne spagnola da anni protagonista a livello internazionale. Nel 2013 partecipò al Mondiale Moto3 raggiungendo la zona punti in due occasioni: prima volta per una donna in questa categoria. La Carrasco ha gareggiato nel Motomondiale complessivamente per 5 stagioni inframezzate da altrettante nel Mondiale Supersport 300 in cui ha vinto il titolo nel 2018. Quest’anno gareggia con i colori del team l’Evan Bros. Racing Team. Ha un passato nel Mondiale Supersport 300 anche Beatriz Neila (Pata Prometeon Yamaha) che però ha brillato soprattutto nel Campionato Europeo femminile vincendo il titolo per quattro volte di fila.

Altra big Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team), a lungo rivale diretta di Beatiz Neila. Conoscono già il paddock del Mondiale Superbike Astrid Madrigal (ITALIKA Racing FIMLA) che l’anno scorso ha esordito nel WorldSSP300 e Isis Carreno (AD78 FIM Latinoamerica by Team GP3) che di recente ha esordito in quello stesso campionato.

L’unica italiana al via è Roberta Ponziani con Yamaha Motoxracing WCR Team. La campionessa italiana in carica nelle ultime quattro stagioni ha chiuso al terzo posto nel Campionato Europeo Femminile e può essere certamente tra le protagoniste.

