La MotoGP approda a Jerez, un posto che a Francesco Bagnaia rievoca bei ricordi. Lì ha conquistato il suo primo podio in Moto2 nel 2017 e poi in top class ha fatto ancora meglio. Ha vinto le gare lunghe del 2022 e del 2023, anno nel quale è arrivato anche secondo nella sprint. Secondo posto finale nel 2021, quando giunse alle spalle dell’allora compagno di squadra Jack Miller. Il circuito gli piace, però è gradito anche a tanti altri avversari con i quali dovrà confrontarsi in un fine settimana che si preannuncia molto interessante e imprevedibile.

MotoGP Spagna, Bagnaia spera di vincere

Pecco è reduce da un Gran Premio delle Americhe al di sotto delle aspettative. È arrivato ottavo nella sprint, accusando problemi alla gomma posteriore, e poi quinto nella gara lunga con dei problemi all’anteriore. Ad Austin le cose non sono andate per il meglio, nonostante delle prove libere promettenti. In Spagna il suo obiettivo è quello di essere sul podio sia sabato sia domenica. Finora ci è salito solo una volta, quando ha vinto la gara lunga in Qatar.

Le motivazioni non mancano al campione in carica MotoGP: “Negli ultimi due Gran Premi siamo stati costretti a restare per lo più sulla difensiva. Jerez è una pista diversa rispetto a quelle dove abbiamo corso finora, perciò sarà fondamentale lavorare bene in ogni sessione per capire il comportamento della GP24 su questo tracciato. Negli ultimi due anni siamo riusciti ad ottenere due vittorie bellissime qui in Spagna e spero di poter tornare a lottare per le prime posizioni questo fine settimana. Non sarà facile e ci saranno molti piloti veloci, ma siamo determinati e pronti a dare il massimo“.

Bastianini cerca conferme

Non è Bagnaia il pilota del team ufficiale Ducati ad essere messo meglio nella classifica, è Enea Bastianini: secondo a -21 da Jorge Martin e con 9 punti di vantaggio su Pecco (quinto). Il riminese ha avuto un buon inizio di stagione e spera di essere ancora più forte in Andalusia: “Sono contento di tornare a correre a Jerez, una pista molto bella e molto divertente. Quest’anno arriviamo in Spagna forti di due podi e, anche se rispetto ad Austin è un tracciato molto diverso, credo ci siano tutti i presupposti per poter fare un altro buon weekend. Ho ritrovato il feeling con la moto e stiamo lavorando bene. Mi manca solo di essere un po’ più consistente nelle fasi iniziali di gara e riuscire ad essere anche più incisivo nella Sprint. Dopo il GP avremo una giornata di test qui a Jerez che sarà molto importante per poter sistemare tutti quegli aspetti che non abbiamo il tempo di affrontare durante il weekend di gara“.

A Bastianini manca un po’ di esplosività per fare l’ultimo passo che gli serve per stare costantemente davanti e giocarsi le vittorie. Vedremo se in questo fine settimana sarà in grado di risalire sul podio. Il suo obiettivo è confermarsi nel gruppo dei migliori e dimostrare di poter essere un contendente al titolo MotoGP 2024.

