Pecco Bagnaia, la gomma nel mirino: “Era tutto perfetto, ma poi…”

Una brutta sprint race quella di Francesco Bagnaia ad Austin. Scattato dalla quarta casella, ha avuto una pessima partenza e ha perso numerose posizioni. Per diverso tempo è rimasto bloccato al decimo posto, per poi riuscire a chiudere all’ottavo e quindi con 2 punti. Una delusione, anche perché fino alle prove libere il suo passo era ottimo e ci si immaginava tutt’altra performance.

MotoGP Austin, Bagnaia sorpreso

Pecco molto amareggiato dopo la sprint disputata al COTA, dove ha accusato mancanza di grip alla quale si sono aggiunge delle vibrazioni che hanno reso difficile la sua guida. Queste le sue parole a Sky Sport MotoGP: “Tutto quello che mi sarei immaginato non era presente. Fino al mattino era stato tutto perfetto, ho fatto il best lap alla fine delle FP2 con una gomma che aveva più giri di quelli previsti nella sprint. Nella gara ho girato 1″-1″2 più lento. Non c’era modo di spingere, ho avuto tante vibrazioni. Strano…“

Il pilota Ducati ha anche parlato della sua partenza, in cui la sua Desmosedici GP24 ha impennato un po’: “Nel momento in cui sono partito si è alzata e dietro ha iniziato a scivolare. Ho dovuto prendere la frizione in mano e rilasciarla. Ho perso 3-4 posizioni, poi alla curva 2 Miller ha avuto un problema e ha dovuto frenare moltissimo, lì altri 3 mi hanno superato. Da lì diventa molto complicato. Già faticavo a fare quello che volevo a causa della mancanza del grip posteriore, poi è diventato ancora più difficile“.

Pecco, problema di gomma?

Bagnaia ha anche spiegato perché sia stato così difficile sferrare degli attacchi e sorpassare gli avversari, motivo per il quale è rimasto a lungo in decima posizione: “Mi mancava spinta fuori dalle curve, appena toccavo il gas iniziava a scivolare. Gli altri acceleravano bene, io rimanevo fermo. Di conseguenza arrivavo sempre in ritardo. Vero che frenavo più forte degli altri, però quando arrivi da così lontano fai fatica“.

Pecco fa intendere che il problema è stato la gomma posteriore, non qualcosa che non ha funzionati in termini di assetto o altro: “Il mio feeling era così pessimo che sono sicuro che domenica senza toccare niente, solo cambiando gomma, tutto andrà bene. Non toccheremo niente, il feeling era così brutto che non può essere qualcosa legato il setting. Sono certo che basterà cambiare il pneumatico“.

Foto: Ducati