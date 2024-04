Moto3: Almansa e Buasri fuori dal GP Austin, Bertelle e Farioli sanzionati

Un Gran Premio delle Americhe piuttosto movimentato per la categoria Moto3. La gara odierna in particolare scatterà con due piloti in meno, ovvero gli esordienti Tatchakorn Buasri e David Almansa, fermati dalle conseguenze di incidenti piuttosto pesanti. Da segnalare in aggiunta che due piloti italiani dovranno scontare sanzioni in gara per ‘guida irresponsabile’ nei turni precedenti. Filippo Farioli ha ricevuto un Long Lap, sono ben tre invece per Matteo Bertelle per episodi non solo nelle Prove 2 ma anche in qualifica. Per il migliore dei nostri in griglia la gara quindi è già segnata…

Rookie Moto3 KO

Partiamo dal giovane thailandese di Honda Team Asia. Nel corso delle Prove 1, la seconda sessione del venerdì, Buasri è stato protagonista di un incidente ad alta velocità che l’ha lasciato piuttosto dolorante, tanto da essere evacuato in barella. Sabato mattina, prima delle Prove 2 Moto3, Buasri ha ricevuto l’OK medico per competere, ma ecco il problema: un fortissimo dolore alle costole che l’ha costretto a fermarsi. Di qui la decisione di concludere prematuramente il GP per concentrarsi sul recupero per la tappa a Jerez, in programma tra due settimane.

Non è andata molto meglio a David Almansa, appena rientrato da un infortunio accusato in Qatar che gli ha impedito di correre anche a Portimao. Procede tutto per il meglio fino alla Q1, quando si verifica un violento highside alla curva 20. Non sembrano esserci conseguenze sul momento, in seguito invece, pur senza nuove fratture, si vedrà che la cicatrice della recente operazione alla mano sinistra si è riaperta. Scatta subito la non idoneità, situazione ora tutta da valutare per il prossimo round spagnolo.

