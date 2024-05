MotoGP, Jorge Martin aspetta Ducati: il piano B può essere Aprilia

Il campionato MotoGP sta generando grande interesse non solo alcune battaglie in pista, ma anche per il mercato piloti. Sono quasi tutti in scadenza a fine 2024 e c’è curiosità di vedere quali cambiamenti avverranno sulla griglia del 2025. Uno dei nomi forti è sicuramente Jorge Martin, attuale leader della classifica generale e il cui obiettivo è essere promosso nel team ufficiale Ducati.

MotoGP, Jorge Martin convincerà Ducati?

Guardando i risultati del 2023 e quelli di inizio 2024, non si può dire che il 26enne spagnolo non meriti di affiancare Pecco Bagnaia nella squadra factory ducatista. I risultati parlando chiaro e oggi è assolutamente normale indicarlo come favorito per quel posto. Posto che ora è occupato da Enea Bastianini, il quale ha come priorità rimanere dov’è, ma ovviamente il suo manager Carlo Pernat sta anche lavorando a un piano B e a un piano C.

Un altro che vorrebbe tanto approdare nel box rosso è Marc Marquez, molto competitivo nelle ultime gare con la Desmosedici GP23 del team Gresini. Ha già dichiarato di desiderare il ritorno in una formazione ufficiale e quella Ducati non può che essere la sua preferita. Entro il Gran Premio d’Italia al Mugello i vertici di Borgo Panigale prenderanno una decisione.

Alternativa Aprilia

Se non dovesse essere promosso nel team factory, Martin lascerà sicuramente Prima Pramac Racing e la famiglia ducatista. Vuole correre per una struttura ufficiale, dunque valuterà le altre opzioni se il piano A non dovesse andare in porto. Secondo quanto confermato da Sky Sport MotoGP, il suo nome viene preso in forte considerazione dell’Aprilia.

Massimo Rivola sta aspettando di conoscere la decisione di Aleix Espargaro, che potrebbe scegliere di ritirarsi oppure di diventare collaudatore per correre delle gare da wild. Nel frattempo parla sia con i manager di piloti italiani come Bastianini e Bezzecchi sia con quello di Martin, che è Albert Valera: lo stesso di Espargaro. La RS-GP è una moto competitiva e ambita, quindi Aprilia non faticherà ad avere una line-up competitiva. Il rinnovo di Maverick Vinales sembra molto probabile, l’incognita è più rappresentata dal futuro di Aleix, che entro il Mugello dovrebbe far sapere la sua decisione.

Anche Yamaha e Honda possono fare delle buone offerte a Martin e agli altri piloti menzionati, però oggi Aprilia ha una moto migliore da offrire. Entro fine maggio il quadro dovrebbe essere più chiaro.

Foto: Prima Pramac Racing