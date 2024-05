MotoGP, ufficiale: rinviato il GP del Kazakistan

FIM, IRTA e Dorna Sports hanno comunicato ufficialmente che il Gran Premio del Kazakistan è stato rinviato. Condiziono meteorologiche senza precedenti hanno provocato inondazioni in tutta l’Asia Centrale, provocando un’emergenza nazionale in Kazakistan e costringendo una buona parte della popolazione a sfollare.

Kazakistan recuperabile nel calendario MotoGP 2024?

Il Sokol International Racetrack non ospiterà il GP nella data prevista (14-16 giugno), eventuali ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati più avanti. L’appuntamento potrebbe essere ancora recuperabile nel calendario 2024, però non si può escludere nessuno scenario. In questo momento le priorità del Kazakistan sono altre.

Come spiegato nella nota ufficiale “non sarebbe responsabile per la MotoGP aggiungere ulteriori oneri alle autorità o ai servizi mentre lavorano per aiutare le decine di migliaia di persone colpite in tutto il Paese“. Nelle prossime settimane capiremo meglio cosa succederà. Non sorprenderebbe se il gran premio venisse cancellato.

La cancellazione era già avvenuta nel 2023, ma per motivi legati all’omologazione e alla logistica. Allora l’evento non era stato rimpiazzato. Vedremo cosa succederà al GP 2024, ora la cosa più importante è che in Kazakistan sistemino i problemi generati dalle inondazioni. Serve il massimo sostegno alla popolazione, alle prese con difficoltà impreviste. Migliaia di case sono allagate e oltre 100 mila persone sono state costrette ad evacuare. Purtroppo, ci sono stati anche dei morti.

Foto: MotoGP