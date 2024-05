L’ala mobile nelle moto: com’è, come funziona e quali vantaggi offre

Interessante novità in ambito tecnico. Il team Tecnica Moto Racing ha introdotto un’ala mobile. Andrea Zappa ha spiegato al microfono di CorsedimotoTV il suo funzionamento. Questo sistema è un grande aiuto per i piloti e può essere un po’ il futuro.

“Le moto da 200 cavalli alla ruota impennano tanto, soffrono di galleggiamento – esordisce Andrea Zappa – questo sistema aiuta a tenerla schiacciata, aumenta la direzionalità e l’impronta della ruota a terra. Lo scopo è dare il massimo carico dentro la curva ed in uscita di curva. In rettilineo si mette in una posizione piatta, diventa ininfluente e la moto sfonda in velocità”.

Il sistema cambia direzione autonomamente senza intervento da parte dei piloti. Le moto già di serie escono con ali ma sono fisse. Questa è una cosa molto più evoluta e funzionante. I vantaggi dell’ ala mobile si vedono anche ad occhio.

“Vedi uscire queste moto in rettilineo e non hanno problemi – prosegue Andrea Zappa – riusciamo a dare tutta la potenza quindi hanno anche tanta spinta: visivamente si nota già la differenza. Il pilota quando le prova non torna più indietro”.

Per approfondire l’argomento e saperne di più guarda tutto il video su CorsedimotoTV

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon