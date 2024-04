Era il chiaro candidato per la pole position e s’è confermato. David Alonso, scatenato fin dai turni precedenti, si prende anche la prima casella in griglia Moto3, conquistando così la sua prima pole position in carriera. Appena alle sue spalle José Antonio Rueda, battuto di appena 17 millesimi, ed il leader iridato Daniel Holgado, terzo a poco meno di due decimi, a completare una prima fila tutta iberica (Alonso è comunque nato e cresciuto in Spagna). Da segnalare che a Matteo Bertelle, il migliore degli italiani, è stato assegnato un Long Lap da scontare in gara per guida irresponsabile nel corso delle Prove 2. Ecco come sono andate le qualifiche della classe minore sul tracciato texano.

MotoGP Austin, tutti gli orari del GP delle Americhe

Moto3 Q1: passa un italiano

Non c’è Tatchakorn Buasri, che ha già concluso il suo weekend per le conseguenze dell’incidente nelle Prove 1. Tre italiani al via in questa sessione, ovvero Lunetta, Carraro e Rossi, tutti a caccia di uno dei quattro posti disponibili per passare al secondo turno di qualifiche Moto3. Parte male invece il rientrante Almansa, letteralmente lanciato dalla sua moto alla curva 20, fortunatamente senza conseguenze serie. Alla fine dei nostri portacolori ne passerà solo uno, l’esordiente Lunetta, assieme a Fernandez ed ai rookie Roulstone ed Esteban.

Q2: Alonso non si batte

Battaglia serrata per la prima casella in griglia, sfortunatamente senza italiani tra i protagonisti. Alonso non ci mette molto a dire la sua, volando al comando con la pole provvisoria. Arriva però anche Rueda: se il primo tentativo lanciato viene cancellato per limiti di pista, ecco che il secondo è valido e gli permette di scalzare anche Veijer poco prima balzato in testa. L’alfiere Aspar però non ci sta, la pole position Moto3 ad Austin è sua! Rueda ed Holgado completano la prima fila, Bertelle e Nepa in top ten sono i migliori italiani in griglia.

Foto: CFMOTO Aspar Team