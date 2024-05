Raul Fernandez deve impegnarsi molto per riuscire a mantenere un posto sulla griglia MotoGP anche nel 2025. Aprilia gli ha dato fiducia e continua a sostenerlo, però sia lui sia Miguel Oliveira devono portare risultati al team Trackhouse. Il trittico Le Mans-Barcellona-Mugello potrebbe essere molto importante, soprattutto per il 23enne madrileno. Già trapelano rumors sulla possibilità che la squadra possa puntare su Joe Roberts, riportando così un americano a correre stabilmente in top class.

MotoGP, test Jerez: il resoconto di Fernandez

Dopo il Gran Premio di Spagna, c’è stato un test proprio a Jerez e per Fernandez è stato fondamentale, perché ha potuto provare l’Aprilia RS-GP con le specifiche 2024. Com’è noto, a differenza del compagno Oliveira non sta gareggiando con l’ultima versione del prototipo di Noale e solamente in Andalusia l’ha avuta a disposizione. Al sito ufficiale del team Trackhouse ha dichiarato che guidare la nuova moto è tato come assaggiare una caramella. Ha effettuato solo due run, segnando anche un tempo in 1’37” che lo ha soddisfatto.

In generale, Fernandez dopo il test era abbastanza soddisfatto del lavoro svolto: “L’aerodinamica cambia – ha detto a Motosan.es – e il piano era semplicemente quello di utilizzarla per vedere come funzionasse. Penso sia andata positivamente, ma al tempo stesso avevamo anche molto lavoro da fare sulla nostra moto e ci abbiamo lavorato per l’intera mattinata. Ci siamo concentrati molto sull’elettronica, il nostro punto debole, e penso che abbiamo trovato due-tre soluzioni. Poi il team e Aprilia hanno deciso di passare alla moto 2024. Funziona molto bene, ma è abbastanza diversa e non mi sono lasciato coinvolgere troppo. Sono tornato alla nostra moto e abbiamo continuato a lavorare“.

Quando avrà l’Aprilia RS-GP 2024?

Raul ha potuto avere un primo assaggio dell’ultima creazione di Aprilia, facendosi un’idea di come si è evoluta la RS-GP. In frenata si è trovato particolarmente bene e ha capito che il potenziale è ottimo, però adesso è focalizzato a sfruttare al massimo l’attuale specifica perché dovrà attendere per avere il nuovo pacchetto: “Mi hanno detto almeno cinque o sei gare. Non sto pensando a quando arriverà. La moto che ho è molto competitiva, anche se resta il dubbio di sapere cosa potrei fare a parità di materiale. Mi piacerebbe averla, ma comunque la moto attuale mi piace abbastanza“.

Fernandez non può far altro che attendere e nel frattempo dare il massimo con ciò che ha. Certamente è in una situazione migliore rispetto al 2023 e deve sfruttarla per conseguire risultati. Finora ha conquistato 12 punti in 4 gran premi, 11 punti in meno di Oliveira.

Foto: Trackhouse Racing