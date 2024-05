JuniorGP di scena a Estoril, italiani a caccia di conferme

Nel fine settimana torna il FIM JuniorGP dopo una trasferta a Misano decisamente trionfale per i ragazzi italiani. Era da tempo infatti che non arrivavano risultati di peso praticamente in tutte le categorie in uno stesso round del Mondialino. In Moto2 la festa è stata per Alberto Surra ed il Team Ciatti-Boscoscuro, in ETC primi ruggiti di Giulio Pugliese e Leonardo Zanni, ma occhio all’argentino Marco Morelli, subito in evidenza.

In Moto3, categoria nel segno dello scatenato rookie Jesus Rios, si è fatto ben vedere Alessandro Morosi, mentre in Stock il sostituto in corsa Lorenzo Dalla Porta s’è preso la sua soddisfazione. Questi citati sono gli italiani in bella evidenza a Misano, ma anche gli altri delle rispettive categorie vorranno dire la loro a Estoril, in particolare chi ha messo a referto una partenza sottotono o commesso qualche errore da riscattare prontamente.

ETC, Moto3, Moto2, Stock: tutti i nomi dei protagonisti

JuniorGP Estoril, gli orari

Come sempre, si comincia a girare giovedì con la giornata dedicata alle prove libere, mentre venerdì tocca alle “prove libere ufficiali”. Da sabato si inizia a fare sul serio con le prove determinanti per i successivi due turni di qualifiche, mentre domenica si corre. Tutte le gare delle quattro categorie del campionato saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Di seguito tutti gli orari italiani (c’è un’ora di differenza col Portogallo) delle corse in programma per domenica 5 maggio.

10:15 ETC Last Chance – 7 giri

12:00 ETC Gara 1 – 15 giri

13:00 Moto2 Gara 1 – 17 giri

14:00 JuniorGP Gara – 16 giri

15:00 ETC Gara 2 – 15 giri

16:00 Moto2 Gara 2 – 17 giri

17:00 Stock Gara – 17 giri