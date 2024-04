Moto3 Austin, Prove 1: David Alonso prenota la Q2, Nepa 10°

David Alonso inarrestabile anche nelle Prove 1. È il responso alla fine della prima sessione Moto3 valida per conoscere i nomi dei 14 piloti che passeranno direttamente al secondo turno di qualifiche. Il pilota CFMOTO Aspar piazza la zampata e chiude il venerdì con il tempo di riferimento, mentre l’attuale leader iridato Daniel Holgado è 4°. Provvisoriamente nelle Qualifiche 2 solamente Stefano Nepa, che chiude la top 10, e Matteo Bertelle che lo segue. Ecco com’è andata la sessione ad Austin (qui tutti gli orari).

Moto2 e Moto3, le scelte Pirelli per il GP Austin

Moto3 Prove 1

Si riparte da quanto visto nelle Prove Libere, sessione però che non vale per decidere chi passerà direttamente in Q2. Abbiamo subito un Munoz piuttosto “vivace”, ma a referto c’è anche un incidente tra compagni di squadra: Yamanaka scivola alla curva 11, trascinando con sé anche Ortola. Inizia male il weekend dello spagnolo: solo 7 giri nelle prove libere Moto3 per un problema tecnico, stavolta è a terra dopo soli tre giri. In seguito registriamo anche la caduta del rookie Buasri, che appare molto dolorante e dev’essere evacuato in barella, cadrà anche Suzuki che riesce invece a ripartire. Nei guai anche Veijer, che chiude prematuramente il turno a bordo pista… In vetta rimane a lungo Alonso, ma servono i minuti finali per avere la classifica definitiva. Si fa vedere anche Ortola dopo i problemi iniziali, all’attacco soprattutto gli spagnoli che a conti fatti monopolizzano le zone alte della classifica. In vetta c’è David Alonso, che dopo aver brillato nella mattinata statunitense si ripete in questa sessione più importante.

La classifica

Foto: motogp.com