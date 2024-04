Moto3 Austin, Prove Libere: svetta Holgado… No, comanda Alonso

Scatta la Moto3 ad Austin (tutti gli orari), in bella evidenza ci sono sia David Alonso che l’attuale leader iridato Daniel Holgado. È un testa a testa tra di loro per la vetta della classifica delle prove libere, con l’alfiere GASGAS Tech3 che alla fine ha la meglio… Anzi senza, un passaggio oltre i limiti della pista provoca la cancellazione del giro! Comanda quindi il colombiano di CFMOTO Aspar, in top 14 per il momento troviamo Matteo Bertelle, Stefano Nepa e Filippo Farioli (nonostante l’incidente). Valori da confermare nei prossimi due turni, quelli che contano per l’accesso diretto alla Q2. Ecco com’è andata la prima sessione al Circuit of the Americas.

Moto3 Prove Libere

Inizia l’avventura mondiale di Xabi Zurutuza, recentemente 18enne e quindi libero di debuttare (i dettagli). Torna in azione David Almansa, rimessosi dall’infortunio e successivo intervento dopo un incidente in Qatar, infine è arrivata ieri l’idoneità anche per Angel Piqueras. Guardando alla pista, scatta al meglio Alonso, da subito tra i dichiarati favoriti di questo Mondiale, ma non manca subito qualche problema. In primis un highside di Farioli al cambio di elevazione all’uscita dalla curva 1 (pilota OK), poco dopo bandiera nera per Ortola, costretto a fermarsi per un problema tecnico. In seguito la sessione vede prevalentemente due protagonisti, il citato Alonso ed il leader Moto3 Holgado, che inanella una serie di giri veloci validi per prendersi la testa della classifica. Proprio lui mette a referto l’ultimo giro veloce… Ma una piccola uscita di pista porta alla sua cancellazione, lasciando così il colombiano di Aspar in vetta. Di seguito tutti i tempi della sessione.

La classifica

