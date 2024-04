Moto3, David Almansa di nuovo in azione dal GP Austin

Nel terzo evento Moto3 il team Snipers sarà nuovamente al completo. David Almansa infatti ha già ricevuto l’OK per tornare a competere dopo l’infortunio alla mano sinistra riportato nel corso del GP in Qatar. Una lesione uguale a quella accusata l’anno scorso, per la quale si è reso necessario un intervento. La cancellazione della trasferta argentina però torna utile al giovane rookie Moto3, che non perderà così altri eventi oltre a quello a Portimao, in cui è stato sostituito da Hamad Al Sahouti.

Il vero debutto Moto3

“David Almansa farà il suo ritorno nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti dopo l’infortunio”. Così il team Snipers ha ufficializzato in questi giorni il recupero del suo debuttante in occasione del prossimo appuntamento, in programma tra poco meno di due settimane. Tutto pronto quindi per iniziare ufficialmente la prima stagione nella Moto3 mondiale dopo la sfortuna nel round inaugurale in Qatar.

Un incidente durante le prove infatti l’ha messo prematuramente KO, impedendogli di completare la tappa inaugurale del 2024. Non il primo GP in assoluto, ma il punto di partenza dell’anno di debutto nel Mondiale Moto3. Ma non manca molto per il vero inizio, appuntamento ora al Circuit of the Americas, che ha già avuto occasione di conoscere l’anno scorso in sostituzione dell’infortunato Joel Kelso.

Foto: Snipers Team