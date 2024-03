Snipers Team disputerà il GP Moto3 a Portimao sempre con due piloti. Non ci sarà chiaramente il rookie David Almansa, impegnato nel processo di recupero dopo l’infortunio a Lusail, ma arriva un sostituto. È la prima occasione mondiale per Hamad Al Sahouti, baffuto pilota qatariota classe 2005, che quindi correrà con i colori della squadra di Mirko Cecchini sulla pista portoghese.

“Hamad Al Sahouti sostituirà David Almansa nel Gran Premio del Portogallo con Snipers Team, benvenuto!” Così la squadra Moto3 tricolore ha annunciato il nome del pilota che affiancherà Matteo Bertelle nei prossimi giorni sulle “montagne russe” di Portimao. Un tracciato che il prossimo esordiente mondiale già conosce, visto è uno degli appuntamenti nel calendario del FIM JuniorGP, campionato che il qatariota disputa dal 2021.

Hamad Al Sahouti, il profilo del debuttante Moto3

Nome completo Hamad Khamis Al Sahouti, nato il 1° agosto 2005, si è avvicinato alle due ruote quando aveva sei anni. Un hobby rimasto tale fino al biennio 2016-2017, quando entra a far parte della Federazione Motociclistica del Qatar ed inizia ad allenarsi regolarmente al Lusail International Circuit. Nel 2018 ha l’opportunità di allenarsi anche in Spagna, mentre l’anno dopo diventa uno dei primi piloti della neonata Qatar Motorsports Academy. Nel biennio appena citato lo troviamo in azione in ESBK, ovvero il Campionato Superbike Spagnolo, oltre a continuare a farsi notare all’interno della Academy qatariota.

A livello nazionale vanta il titolo della primissima edizione della classe Supersport 300 all’interno del Campionato SuperStock del Qatar. Il 2021 è il suo primo anno nel Mondialino, categoria European Talent Cup, schierato da Leopard Junior Team, con cui ottiene i primi punti in Gara 2 a Jerez. Rimane nella stessa categoria e con lo stesso team fino al 2023, mentre quest’anno passerà nella Moto3 JuniorGP. Prima però l’occasione mondiale, vedremo come se la caverà nei prossimi giorni a Portimao.

Foto: Social-Snipers Team