JuniorGP, terzo round a Barcellona: italiani pronti al riscatto?

Il campionato FIM JuniorGP si prepara per il terzo appuntamento della stagione 2024. Si va a Barcellona con la speranza che i ragazzi italiani tornino a brillare in tutte le categorie. Dopo un round stellare a Misano, a Estoril (complice anche il maltempo) s’è visto il tricolore sul podio solo in Moto2 e con il nuovo leader Mattia Casadei. Qualche difficoltà in più invece per Alberto Surra, chiamato subito al riscatto al Montmelo, e per i piloti italiani delle altre categorie. Per tutti c’è la pronta occasione per rifarsi, prima della pausa che andrà avanti fino alla seconda metà di giugno. Come sempre, tutte le gare della domenica saranno visibili in diretta sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP.

Verso il round a Barcellona

Proprio in Moto2 si rivedrà nuovamente in azione Mattia Pasini ma, come per il JuniorGP a Misano, solamente per le prove di giovedì e venerdì. Sessioni di test in preparazione alla wild card mondiale (come ci aveva raccontato). Assente invece Jacopo Hosciuc, il Team MMR sarà in azione col solo Mattia Volpi. “Dover rinunciare a Jacopo dispiace a me e a tutto il team” ha commentato Massimiliano Morlacchi. “I riscontri registrati nelle uscite di Misano ed Estoril sono stati veramente interessanti e promettenti di ottimi risultati futuri, gli auguriamo di tornare quanto prima. Stiamo lavorando col suo management, nell’obiettivo di averlo già nella prossima trasferta d’annata, lo staff tecnico lo attende nel box”.

Da segnalare una nuova occasione Stock per Lorenzo Dalla Porta, capoclassifica nella generale pronto alla terza sfida in questo campionato, in attesa di riprendere il discorso CIV Supersport. In Moto3 JuniorGP occhi puntati in particolare su Alessandro Morosi, nettamente il migliore dei nostri e 3° nella generale, con il solo rookie Dodò Boggio come unico altro italiano finora a punti. In ETC infine ci si aspetta molto in particolare da Giulio Pugliese e da Leonardo Zanni, senza dimenticare tutti gli altri.

FIM JuniorGP, tutte le entry list provvisorie

JuniorGP, le gare del 19/05

9:15 ETC Last Chance – 7 giri

11:00 JuniorGP Gara 1 – 15 giri

12:00 Moto2 Gara 1 – 16 giri

13:00 ETC Gara – 14 giri

14:00 JuniorGP Gara 2 – 15 giri

15:00 Moto2 Gara 2 – 16 giri

16:00 Stock Gara – 16 giri

Foto: fimjuniorgp.com