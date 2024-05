Mattia Casadei leader Moto2 “Non ancora al 100%, mi vedo in crescita”

Il capoclassifica del Mondiale MotoE ora comanda anche l’Europeo Moto2. Mattia Casadei, al debutto nel campionato, ha archiviato un weekend decisamente da incorniciare nel secondo round JuniorGP a Estoril dopo un già solido esordio a Misano. In questo caso è stato fine settimana pesantemente segnato dal maltempo, ma il pilota del Team Ciatti-Boscoscuro ha messo a referto sabato la prima pole position, a cui sono seguiti domenica la prima vittoria ed un altro podio (cronaca e classifiche). Risultati che l’hanno proiettato in testa alla classifica generale della Moto2. A breve tocca alla MotoE, ma c’è tempo per guardare già a Barcellona, dove si corre tra due settimane. Pilota e team mirano a compiere ulteriori passi avanti e perché no, continuano a sognare in grande.

In alto anche in Moto2

“Sono molto contento di questo secondo round” ha dichiarato Mattia Casadei a Corsedimoto. “Abbiamo fatto un piccolo salto in avanti e siamo tornati a casa con la leadership del campionato, che fa davvero molto piacere. Volevo ringraziare tutto il team per il lavoro svolto, la mia famiglia, i miei sponsor che mi permettono di fare questo campionato.” Per Casadei è una progressione costante nell’Europeo Moto2. “Stiamo crescendo in ogni sessione, prendendo sempre più feeling con la moto, e mi vedo in crescendo anche nelle prossime gare” ha aggiunto il 24enne di Rimini. “Non siamo ancora al 100%, ma riusciamo a migliorare in ogni turno e possiamo fare tante belle gare, non vedo l’ora che arrivi Barcellona!”

Foto: Team Ciatti-Boscoscuro