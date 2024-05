Motocross a Lugo, città natale di Prado: gli orari del GP Galizia

Il Mondiale Motocross non si ferma. Archiviato l’appuntamento portoghese segnato dal maltempo, ecco che ci si sposta a Lugo, in Spagna, per il sesto round della stagione 2024. Il secondo dell’anno a casa del campione MXGP in carica Jorge Prado, che ad Agueda ha ceduto la leadership a Tim Gajser e sicuramente mirerà a riconquistarla prontamente davanti ai suoi tifosi. Attenzione poi ad Andrea Bonacorsi, già sorprendente al debutto di categoria, ed alla voglia di riscatto di Ivo Monticelli e di Mattia Guadagnini.

Vedremo poi cosa succederà in MX2, soprattutto come se la caverà Andrea Adamo? Il campione in carica al momento è solo 6° nella generale, non sta davvero realizzando l’inizio di stagione sperato… Nello stesso team c’è da tenere d’occhio l’agguerrito Liam Everts, non dimentichiamo il leader iridato Kay De Wolf, Simon Laegenfelder, Ferruccio Zanchi e tanti altri pronti a dare battaglia. Un weekend di gare che al momento non prevede però una diretta su Raisport, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno cambi.

Motocross, le classifiche

MXGP Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 252 punti; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 238 punti; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 220 punti; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 198 punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 192 punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 157 punti; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 151 punti; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 149 punti; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON), 108 punti; 10. Ben Watson (GBR, BET), 92 punti.

MX2 Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 246 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 216 punti; 3. Liam Everts (BEL, KTM), 188 punti; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 185 punti; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 171 punti; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 168 punti; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 159 punti; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 154 punti; 9. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 punti; 10. Sacha Coenen (BEL, KTM), 104 punti.

Gli orari di qualifiche e gare

Sabato 11 maggio

16:25 MX2 Qualifying Race

17:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 12 maggio

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com