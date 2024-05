Scatta la North West 200: tra gli ospiti anche Jonathan Rea

C’è chi la definisce la gara più bella del mondo. Di certo la North West 200 ha un fascino unico. Nata nel 1929 quando i circuiti ancora non esistevano, da 95 anni è un concentrato di emozioni. L’evento originariamente si svolgeva su una distanza di 200 miglia su una strada pubblica nel nord-ovest dell’Irlanda e da lì prende origine il nome North West 200. Il percorso “The Triangle” è lungo 8,9 miglia che corrispondono a 14.3 km. Si passa dalle città costiere di Portrush e Portstewart e nell’entroterra fino a Coleraine. Viene considerato tra i più veloci al mondo visto che raggiungono velocità massime superiori ai 300 chilometri orari. I piloti gareggiano tra la folla festante perché sì, è un vero e proprio festival.

Quest’anno si corre nel weekend 9-11 maggio, quindi tra pochi giorni. Non sono presenti piloti italiani ma da seguire il team Delmo Racing Team con lo svizzero Mauro Poncini (leggi qui). Aveva annunciato la partecipazione anche Maurizio Bottalico ma si è infortunato. In passato però ci sono stati degli italiani protagonisti. Il migliore è stato Stefano Bonetti conquistando la vittoria tra le 650cc 4 tempi bicilindriche nel 2019. Si era messo in evidenza anche Francesco Curinga.

Come ogni anno ci sono tanti ospiti. Jonathan Rea farà un giro del percorso su una Yamaha Pata giovedì sera dopo la prima gara di Superbike. Ed proposito della classe regina, il favorito d’obbligo è la stella del BSB Glenn Irwin, il vincitore delle ultime otto edizioni della North West e reduce dai recenti successi all’ Outlon Park. E proprio a causa della vicinanza temporale con l’ultimo appuntamento del campionato inglese, è stata apportata una modifica al programma della corsa irlandese. Le prove libere di apertura si svolgeranno mercoledì invece che di martedì con le qualifiche finali giovedì mattina e tre gare lo stesso giorno ma in serata. Sabato le altre gare. Tantissimi gli eventi collaterali per i fans in arrivo da tutto il mondo.

foto Derek Wilson