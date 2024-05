Sei differenti vincitori alla prima del CIV Junior 2024

Ha preso il via lo scorso week-end, presso l’Autodromo dell’Umbria in quel di Magione, il CIV Junior 2024, in concomitanza con il secondo round stagionale del CIV Femminile. Numerosi talenti emergenti del nostro panorama nazionale si sono dati battaglia per aggiudicarsi la vittoria delle categorie Ohvale 110, FIM MiniGP Italy Series Ohvale 160 e 190, Aprilia Sport Production e Coppa Italia Junior. Ecco che cosa è accaduto.

OHVALE 110

Dario Scibilia ha monopolizzato la scena nella Ohvale 110, regolando in entrambe le gare Edoardo Colarusso. Nella prima manche Francesco Marzo (3°) ha conquistato il podio al debutto nella serie, mentre nella seconda ad avere la meglio per il terzo gradino del podio è stato Valentino Pozzi. Quest’ultimo ha così regalato la prima gioia al team GP Racing, squadra nata di recente su volontà di Matteo Pini (padre di Guido, nostro giovane talento di belle speranze oggi impegnato in FIM JuniorGP World Championship e Red Bull Rookies Cup).

FIM MINIGP ITALY SERIES 160

Prima uscita stagionale da incorniciare per Carmelo Greco. Partito dalla pole in virtù del giro più veloce siglato sabato nella Superpole “vecchio stile” (novità 2024), ha centrato la vittoria in entrambe le manche della FIM MiniGP Italy Series 160. In Gara 1 ha battuto al fotofinish uno scatenato Mattia Gabrielli della Leopard Academy, con Filippo Balestrero terzo. Vita più facile in Gara 2, dove ha preso il largo nei confronti più diretti inseguitori, con Daniel Putortì (2°) e Maicol Colazzo (3°) a completare il podio.

FIM MINIGP ITALY SERIES 190

Al festival delle doppiette si è aggiunto anche Lorenzo Fino, mattatore della FIM MiniGP Italy Series 190. Scattato anch’egli dalla pole grazie al miglior tempo nella Superpole, in Gara 1 ha inflitto distacchi pesantissimi agli avversari, precedendo di oltre cinque secondi Matteo Mancini, addirittura di 12 l’olandese Jaylen Korporaal. Decisamente più combattuta Gara 2 che ha visto il Talento Azzurro FMI battere soltanto in volata un ritrovato Mancini, con più staccato il Campione FIM MiniGP Italy Series 160 2023 Luca Rizzi al primo podio di categoria.

APRILIA SPORT PRODUCTION

Per l’Aprilia Sport Production si trattava invece del secondo round stagionale. Le due gare hanno proiettato sul gradino più alto del podio rispettivamente Nicolò Enea Montenero e Tommaso Landi. Il primo ha preceduto al traguardo Thomas Benetti e Marco Da Rold, mentre il secondo Thomas Benetti e Giacomo Baratti. Situazione apertissima in campionato, con Thomas Benetti capo-classifica seguito a -9 da Marco Da Rold e Nicolo Montenero.

COPPA ITALIA JUNIOR

In Coppa Italia Junior bottino pieno per Pier Francesco Venturini, poleman e vincitore delle due gare, battendo in entrambe le circostanze Daniel Da Lio e Christian Ferrari.

APPUNTAMENTO AD ORTONA

Il CIV Junior tornerà in azione tra appena un paio di settimane, nello specifico il week-end del 17-19 maggio prossimi, per il terzo appuntamento stagionale al Circuito Internazionale d’Abruzzo in quel di Ortona. Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming (previo abbonamento) sulla piattaforma FedermotoTV.

Photo credit: Autodromo dell’Umbria