Archiviato un avvincente 2023, culminato lo scorso settembre con l’assegnazione dei titoli nel round conclusivo all’Autodromo di Varano de’ Melegari, la nuova stagione del CIV Junior incomincia a prendere forma. Nei giorni scorsi la Federazione Motociclistica Italiana ha ufficializzato date e luoghi dei 5 appuntamenti previsti per il 2024. Annunciando contestualmente alcune interessanti novità sul fronte sportivo per la competizione dedicata ai giovanissimi talenti italiani.

Svelato il calendario del CIV Junior ‘24

Rinnovando in toto la presenza delle categorie Ohvale quali Coppa Italia Junior, Ohvale 110, MiniGP Italy Series 160 e 190, il CIV Junior aprirà le danze il 4-5 maggio prossimi a Magione. Spostandosi successivamente ad Ortona dopo appena due settimane. Osservata una piccola pausa nel mese di giugno, a luglio si tornerà in pista con la doppia, intensa trasferta di Modena più Viterbo. A metà settembre il gran finale in quel di Varano, per il quarto anno di fila confermato in qualità di ultimo atto della stagione.

Novità Superpole e Sprint Race

Nel caso specifico di MiniGP Italy Series 160 e 190, questi 5 appuntamenti assumeranno i contorni di un “mundialito”. Se ai migliori verranno riservati come sempre i posti d’onore per le ambitissime FIM MiniGP World Series, le novità più sostanziali per entrambe le categorie Ohvale riguardano l’introduzione della Superpole, rispettivamente nei round di Magione, Modena e Varano, nonché della Sprint Race (già sperimentata con successo quest’anno nel CIV Minimoto) in occasione dei round di Ortona e Viterbo. Una formula innovativa che andrà ad accrescere il livello di competizione e spettacolarità del CIV Junior. Un campionato sempre più spinto ad accarezzare le linee guida di altre realtà motociclistiche internazionali.

Spazio ad Aprilia SP e CIV Femminile

Parallelamente, il CIV Junior comprenderà l’Aprilia Sport Production, dove tutti i partecipanti di età pari-o-superiore a 11 anni sono dotati delle medesime RS 250 SP2. Il trofeo monomarca di Noale affiancherà le Ohvale a Magione, Modena e Varano. Eccezion fatta per il primo e terzo round che si svolgeranno rispettivamente ad aprile a Misano insieme al FIM JuniorGP World Championship (e National Trophy 1000) ed a settembre a Cremona con la Coppa Italia Velocità. Dopo l’ampio consenso della prima edizione, vinta da Roberta Ponziani, anche il CIV Femminile disputerà 3 dei suoi 5 round all’interno del CIV Junior (Magione, Modena e Varano), con i restanti ancora in fase di definizione e attesi nel palinsesto del CIV.

Gare in diretta su FedermotoTV

Conferme in arrivo anche per quanto concerne la visibilità. Come nel 2023, gli appassionati potranno seguire tutte le gare della stagione 2024 in diretta streaming su FedermotoTV.

CALENDARIO CIV JUNIOR 2024:

Round 1: 20-21 aprile – Misano (Aprilia SP)

Round 2: 4-5 maggio – Magione (Aprilia SP – Ohvale – CIV Femminile)

Round 3: 18-19 maggio – Ortona (Ohvale)

Round 4: 6-7 luglio – Modena (Aprilia SP – Ohvale – CIV Femminile)

Round 5: 20-21 luglio – Viterbo (Ohvale)

Round 6: 7-8 settembre – Cremona (Aprilia SP)

Round 7: 14-15 settembre – Varano (Aprilia SP – Ohvale – CIV Femminile)