Roberta Ponziani ha scritto il suo nome nella storia della motociclismo nazionale. La pilota del Team Roc’n’Dea è la prima campionessa del CIV Femminile. Lei però ha già vinto un titolo tricolore, in minimoto gareggiando tra i ragazzi. Nella vita quotidiana si alterna tra le piste la panetteria di famiglia, a Montorio al Vomano, un paesino in provincia di Teramo. Roberta Ponziani quest’anno si è anche classificata al terzo posto nell’ Europeo Femminile dietro alle spagnole Beatriz Neila Santos e Natalia Rivera.

“La passione per le moto è nata per caso quando avevo nove anni – racconta Roberta Ponziani a Corsedimoto – in famiglia non avevo nessuno che gareggiava o frequentava l’ambiente. Un giorno siamo passati per caso davanti ad una pista di minimoto ed ho voluto provare. Mi è piaciuto tanto ed ho continuato. Ho poi vinto un titolo italiano di minimoto nel 2014 in mezzo ai maschi. Quando ancora non c’erano le gare femminili correvo con loro poi quando è nato l’ Europeo riservato alle ragazze ho partecipato a quello”.

Com’è andato?

“L’ho fatto per quattro anni e mi sono sempre classificata terza in campionato, anche nel 2023. Io puntavo al titolo europeo, il CIV inizialmente non pensavo neppure di farlo poi dato che c’erano varie date in concomitanza, perché no. La stagione è iniziata molto bene, due vittorie a Misano poi ci sono stati alcuni errori e non sono riuscita a giocarmi il titolo Europeo. Alla fine comunque ho vinto il CIV, un campionato molto bello, combattuto ed incerto fino alla fine. Credo che le gare siano state emozionanti anche da vedere. Con il team Roc’n’Dea mi sono trovata benissimo, si è instaurato un clima splendido all’interno della squadra. era quasi una famiglia”.

Il livello del motociclismo femminile si è alzato?

“Sì, veramente tanto in questi anni. Rispetto al primo anno dell’Europeo c’è una bella differenza. Le pilote sono tutte molto veloci e ci sono squadre di ottimo livello”.

Cosa farai nel 2024?

“Devo capire se nascerà o meno il mondiale femminile e come verrà strutturato. Vorrei fare quello ma ancora non c’è ancora nulla di ufficiale”.